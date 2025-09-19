يانات IFO الألمانية تأتي كما كانت التقديرات ، مؤشر داكس ثابت
نشر معهد IFO الألماني أحدث بيانات الاستطلاع لشهر فبراير اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. جاءت البيانات متماشية في الغالب مع توقعات السوق حيث...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
الدولار النيوزيلندي هو العملة الأفضل أداءً في مجموعة العشرة اليوم. قوة الدولار النيوزلندي مدفوعة برفع سعر الفائدة الذي أعلنه البنك الاحتياطي النيوزيلندي...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح ثابت للجلسة النقدية محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش بيانات IFO...
انخفضت وول ستريت بقوة خلال الجلسة الأولى بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.00٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.06٪...
قامت Spotify (SPOT.US) بالارتفاع بنسبة 20٪ منذ تقديم تقريرها ربع السنوي في 31 يناير 2022. ويدعم هذا النمو بشكل أساسي نمو مستخدم أفضل من المتوقع جنبًا إلى...
تحاول العملة المشفرة الرئيسية مرة أخرى الارتفاع فوق 25000 دولار ، وهو أمر فشلت في القيام به عدة مرات خلال الأسبوع الماضي. المؤشرات في الولايات المتحدة...
انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بحدة بعد صدور أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة، ولكن سرعان ما استعاد المشترون السيطرة بدعم...
لم تبدأ الجلسة الأولى في وول ستريت هذا الأسبوع مواتية للمضاربين على الارتفاع. أمس ، بسبب الاحتفال بيوم الرئيس ، لم يتم التداول في الولايات المتحدة. اليوم...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض مؤشر مديري المشتريات فلاش فوق التوقعات Walmart (WMT.US) و Home Depot (HD.US) تحت ضغط بعد...
ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في الولايات المتحدة إلى 47.8 في فبراير من 46.9 في يناير ، وهو أعلى بكثير من توقعات...
تجاهلت وول ستريت بشكل حاد نتائج أفضل من المتوقع من المحللين لأكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في الولايات المتحدة وول مارت (WMT.US) للربع الرابع من عام 2022...
النفط: ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية فوق نطاق 5 سنوات لهذه الفترة من العام، مما يشير إلى زيادة كبيرة في المعروض من السلعة. هناك حديث في السوق...
صدرت بيانات مبيعات التجزئة الكندية لشهر ديسمبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير مختلط وتسبب في بعض التحركات في الأسواق. النقاط البارزة...
أسواق الأسهم متباينة من القارة القديمة قبل قراءات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي مفاجآت معنويات ZEW في الاتجاه الصعودي تستغني شركة تصنيع الأحذية...
تراجعت أسهم شركة Home Depot Inc. (HD.US) بما يزيد عن 4.0٪ قبل جرس الافتتاح بعد أن سجلت عملاقة البيع بالتجزئة لتحسين المنازل أرقام مبيعات مخيبة للآمال وأصدرت...
حققت عقود الكربون الأوروبية (EMISS) اليوم قممًا تاريخية عند 100 يورو. لا تزال القوة الدافعة وراء عروض الأسعار هي انخفاض أسعار الغاز، والتي تقود النشاط...
ستكشف شركة وول مارت (WMT.US) العملاقة للبيع بالتجزئة عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2022 اليوم قبل جلسة وول ستريت. سيبحث المستثمرون عن أدلة حول...
NZDCAD هو زوج العملات الذي قد يشهد بعض التحركات في الساعات القادمة. من المحتمل أن يؤدي إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الكندي لشهر يناير ، المقرر إجراؤها...
حقائق: ارتد سعر الفضة عن الحد الأدنى لهيكل 1: 1 تشكل المطرقة الصاعد على الفاصل الزمني D1 الرأي: بالنظر إلى الوضع الفني للفضة ، يمكننا أن نرى...
تم إصدار مؤشرات ZEW الألمانية لشهر فبراير اليوم في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. أظهرت المؤشرات على حد سواء ، المشاعر الاقتصادية والظروف الحالية ،...
