USDCAD فوق مقاومة الرئيسية قبل قراءة التضخم الكندي اليوم
ضعف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي قبل قراءة التضخم من كندا ، والتي سيتم الإعلان عنها في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أعلن بنك كندا مؤخرًا عن...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
ضعف الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي قبل قراءة التضخم من كندا ، والتي سيتم الإعلان عنها في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. أعلن بنك كندا مؤخرًا عن...
تم إصدار مؤشرات فلاش PMI من فرنسا وألمانيا هذا الصباح في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش ، على التوالي. تبين أن البيانات...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل قليلاً مؤشرات مديري المشتريات لشهر فبراير من أوروبا والولايات المتحدة ارباح Walmart و Home Depot و Coinbase يشير...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة اليوم. انخفض مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 بنسبة 0.2٪ لكل منهما ، وارتفع مؤشر Kospi...
انخفض اليورو مقابل الدولار الأميركي لفترة وجيزة الأسبوع الماضي دون مستوى الدعم الرئيسي عند 1.0660، ولكن البائعين تمكنوا من محو بعض الخسائر خلال جلسة الجمعة...
تراجع الزخم الصعودي للأشهر الأخيرة في فبراير. تميزت الجلسات الأخيرة ببعض التردد في السعر الذي انتهى بالتماسك. EUR / USD ، مخطط إطار زمني 4 ساعات....
ارتفع سعر النحاس بما يزيد عن 1.5٪ يوم الاثنين حيث أدى التفاؤل بشأن التعافي المحتمل في الصين ، إلى جانب ضعف الدولار واضطراب الإمدادات في بنما ، إلى توفير...
الدولار الأسترالي هو أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم ، حيث يبدو أن ارتفاع أسعار النحاس يدعم العملات المرتبطة بالموارد وسط ضعف الطلب على الدولار الأمريكي....
يمكن أن نلاحظ إشارة فنية صعودية مهمة للغاية على مخطط الذهب. ارتد السعر من منطقة الدعم الرئيسية بين مستوى 1820-1830 دولارًا ، والذي يتزامن مع تصحيح فيبوناتشي...
انخفضت المؤشرات من القارة القديمة بشكل طفيف في بداية الأسبوع الجديد خفضت Moody's تصنيف Adidas المُقرض تجلب جلسة التداول الأولى...
ارتفعت المؤشرات الصينية بما يزيد عن 2.0٪ يوم الاثنين ، لتتعافى جزئيًا من انخفاض حاد في الجلسة السابقة ، على الرغم من التوترات الجيوسياسية المتزايدة بين...
حقائق يجري تداول خام برنت بشكل جانبي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) تظهر علامات على حركة انتعاش محتملة ارتد السعر من الحد الأدنى للقناة الصاعدة وجهة...
بدأت العملات المشفرة الأسبوع بمشاعر مختلطة حيث أوقف البائعون محاولات بيتكوين للارتفاع فوق المقاومة الرئيسية البالغة 25000 دولار للمرة السابعة...
كانت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة تنخفض في نهاية الأسبوع السابق وتعمقت الحركة في بداية هذا الأسبوع بفجوة سعرية هبوطية. انتعش السعر من أدنى مستوياته...
تشير البنوك الأمريكية الكبرى مثل Goldman Sachs و JP Morgan إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر على الأرجح في رفع أسعار الفائدة حتى منتصف العام. من المحتمل...
لم تتحقق بعد التقارير التي أثارتها وسائل الإعلام عن استحواذ معلق على Telecom Italia (TIT.IT) من قبل حزبين متنافسين ، الصندوق الأمريكي KKR بالاشتراك ، المقرض...
قد يدخل زوج العملات NZDJPY في أسبوع متقلب. من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي النيوزيلندي قرار السياسة النقدية القادم يوم الأربعاء في الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت...
المؤشرات الأوروبية تفتح على ارتفاع من المتوقع أن تتأثر السيولة بالعطلات في الولايات المتحدة وكندا مؤشرات مديري المشتريات من اليابان وأستراليا ،...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في الغالب في بداية أسبوع جديد. تم تداول مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 على ارتفاع...
كان الأسبوع السابق مزدحمًا في الأسواق. في حين أن جدول الأعمال ليس مكثفًا هذا الأسبوع، سيكون للأصول فرص قليلة للتحرك. قد توفر مؤشرات مديري المشتريات السريعة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم