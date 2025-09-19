انخفاض الدولار بعد تصريحات بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي
ضعف الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد بداية جلسة أمريكا الشمالية والتعليقات المتشددة الجديدة من بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي. النقاط الرئيسية...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض يتأرجح US200 حول المقاومة الرئيسية مخزون Moderna (MRNA.US) تحت الضغط بعد أن أظهرت دراسة...
تشير البنوك الأمريكية الكبرى مثل Goldman Sachs و JP Morgan إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر على الأرجح في رفع أسعار الفائدة حتى منتصف العام. من المحتمل...
حقائق: تشهد الصناديق العالمية تدفقات رأس المال الخارجة من الأصول المرتبطة بالمخاطر يؤدي التفاوت بين سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي...
ابتعد اليورو مقابل الدولار الأميركي عن أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 1.10 دولار الذي لامسه في الثاني من فبراير ، حيث اندفع المستثمرين إلى الدولار وسط...
انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.4٪ يوم الجمعة ويتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 5٪ تقريبًا حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية مؤخرًا الآراء...
أعلنت Tesla (TSLA.US) عن سحب 362،758 سيارة ، قائلة إن برنامج Beta المستقل للقيادة الذاتية `` التجريبي '' الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي قد يتسبب في...
المعنويات الأوروبية ضعيف في نهاية الأسبوع مرسيدس بنز تنشر نتائج الربع الرابع تسلا تحت الضغط بسبب نظام القيادة المستقل الخاطئ تجلب...
استأنفت Bitcoin انخفاضاتها بعد أن وصلت مؤقتًا إلى مستويات أعلى من 25000 دولار يوم أمس. في الساعات الأخيرة من جلسة أمس، كانت المؤشرات في وول ستريت تخسر...
تتصدر أسهم شركة السيارات الألمانية العملاقة مرسيدس بنز (MBG.DE) المكاسب حاليًا بين الشركات المدرجة في البورصة الألمانية. والسبب في الارتفاع بنسبة...
ساءت الحالة المزاجية في الأسواق العالمية هذا الأسبوع مع كون بيانات نمو الأسعار في الولايات المتحدة المحرك الرئيسي. وضعت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي...
علق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر بشكل متشدد على وضع السياسة النقدية الأمريكية...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض بنسبة 0.3-0.5 ٪ قبل الافتتاح خطابات من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أرباح من Deere...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض حيث أدت قراءة مؤشر أسعار المنتجين التي جاءت أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة لشهر يناير إلى زيادة...
قفز سهم C3.ai بأكثر من 120٪ منذ بداية العام ويتساءل العديد من المستثمرين عما إذا كنا نتعامل مع فقاعة استثمارية أم أنها لا تزال فرصة شراء؟ يبدو أن الذكاء...
تراجع المؤشر الألماني الرائد بشدة بفترة وجيزة. مخطط W1 اقترب مؤشر DAX / DE30 من أعلى مستوى لهذا العام اليوم، ولكن قبل ذلك بقليل استدار...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي بشكل غير متوقع في يناير ارتفاع سهم شركة Cisco Systems...
تلقت مؤشرات وول ستريت ضربة قوية بعد إصدار حزمة بيانات جديدة من الاقتصاد الأمريكي. عزز تضخم أسعار المنتجين الأقوى من المتوقع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي...
انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 6.0٪ على أساس سنوي في يناير من 6.2٪ في الشهر السابق وأعلى من توقعات السوق البالغة 5.4٪. ارتفعت أسعار المنتجين...
ارتفعت الأسواق في أوروبا قليلاً بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أمس اندفاع على أسهم كومرتس بنك تجلب جلسة التداول يوم الخميس...
