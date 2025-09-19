Bitcoin عند أعلى مستوياته من يونيو 2022 📈 السعر بالقرب من 25000 USD مستويات المقاومة 📊
عادت Bitcoin إلى النمو الديناميكي وزادت من هيمنتها في القيمة السوقية للعملات المشفرة، والتي تزيد بالفعل عن 42٪. تمكن ملك العملات المشفرة من التغلب على...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ارتفع مؤشر FRA40 بنسبة 1.0٪ خلال جلسة اليوم، متفوقًا على المؤشرات الأوروبية واقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في يناير 2022، مدعومًا بمجموعة من...
تم تداول أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بشكل جانبي منذ بداية فبراير. حاول المضاربون على الارتفاع اختراق الحد الأعلى لنطاق التداول في منطقة 2.60...
تبدأ المؤشرات الأوروبية على ارتفاعات من المتوقع أن يتباطأ تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة 13 خطابًا من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع طفيف. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.28٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.11٪ وقفز ناسداك بنسبة 0.92٪....
ارتفعت أسهم Airbnb (ABNB.US) بأكثر من 10.0٪ يوم الأربعاء بعد أن أعلنت شركة مشاركة المنازل نتائج أفضل من المتوقع للربع الرابع وأصدرت توقعات مالية متفائلة. ربحت...
تسبب نشر تقرير وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. قفزت مخزونات النفط الخام بشكل حاد، في حين زادت مخزونات البنزين أكثر من المتوقع. كانت...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في يناير ارتفاع أسهم Airbnb (ABNB.US) وسط...
ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة إلى 0.0٪ في يناير، من انخفاض بنسبة -1.0٪ مقارنة بالشهر السابق في ديسمبر / كانون الأول ، وغابًا عن توقعات السوق...
لطالما أثر الذكاء الاصطناعي على الخيال البشري. في حين أننا ما زلنا بعيدين عن إنشاء ما يسمى بالذكاء الاصطناعي العام (AGI) ، فإن تطوره يتسارع بقوة ، مدفوعًا...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير كان أفضل من المتوقع وتسبب في بعض التحركات في الأسواق....
تتداول الأسواق في أوروبا عند مستويات متضاربة بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم أمس ارتفعت أسهم "إنكافيس" بعد نشر النتائج تجلب...
انخفض سعر الذهب بما يزيد عن 1.0٪ خلال جلسة اليوم ويتم تداوله عند مستويات لم نشهدها منذ أوائل يناير حيث عززت أرقام التضخم الأمريكية الجديدة الرهانات على...
سيصدر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير اليوم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش وقد يكون هذا الجزء من البيانات أساسية لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي...
يرتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بعد أن أظهر التضخم في الولايات المتحدة معدل انخفاض أقل من المتوقع يوم أمس، وتحدث أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل...
حقائق تم تداول فول الصويا على ارتفاع منذ أكتوبر 2022 تراجع السعر بالقرب من الحد الأدنى للقناة الصاعدة الصورة الأساسية تدعم وجهة النظر الصعودية رأي كان...
صدرت بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر يناير اليوم في الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. أظهر الإصدار تباطؤًا أكبر في نمو الأسعار أكثر من المتوقع، مع...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً تصدر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر يناير الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش تقرير وزارة الطاقة...
شهدت المؤشرات الأمريكية جلسة متقلبة يوم أمس مع قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر يناير مما أدى إلى تحركات جامحة. في النهاية...
