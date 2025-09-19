النفط يرتفع بعد تصريحات روسيا والإمارات
أشار نوفاك ، وزير الطاقة الروسي ، اليوم إلى أنه في عام 2023 ، سيتم إرسال أكثر من 80٪ من صادرات النفط وأكثر من 70٪ من صادرات المنتجات البترولية إلى دول...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
تعزز الفرنك السويسري يوم الاثنين بعد أن قفز معدل التضخم السنوي في سويسرا إلى 3.3٪ على أساس سنوي في يناير ، وهي أعلى قراءة منذ سبتمبر 2022 ، من 2.8٪ في...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل تقارير الأرباح من Palantir و Solar Edge تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض قليلاً للجلسة...
أطلقت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسبوعًا جديدًا منخفضًا في الغالب. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.2٪ ، وانخفض مؤشر كوسبي...
تسبب خطاب باول وتصريحاته من محافظي البنوك المركزية الآخرين في الكثير من التقلبات الأسبوع الماضي والآن تحول الأسواق انتباهها إلى البيانات الأمريكية...
يخسر Ethereum بسبب موجة الأخبار حول تدخل المنظمين في صناعة العملات المشفرة تم تعليق إمكانية وضع Ethereum في بورصة Kraken بقرار من هيئة الأوراق المالية...
الولايات المتحدة: معنويات المستهلك وفقًا لجامعة ميشيغان لشهر فبراير. الحالي: 66.4 المتوقع: 65.0 سابقًا: 64،9 مؤشر التوقعات - 62.3؛ التوقعات:...
خسرت العملات المشفرة اليوم بسبب اعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمس إغلاق برنامج Staking لثاني أكبر بورصة عملة مشفرة في الولايات المتحدة،...
أثار إصدار بيانات الوظائف الكندية في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش تحركات في سوق الدولار الكندي. تبين أن التقرير أفضل بكثير مما كان متوقعًا مع تحقيق...
تراجعت أسهم شركة Lyft (LYFT.US) بأكثر من 30٪ قبل الجرس الافتتاحي بعد أن أصدرت شركة النقل السريع توجيهات ضعيفة للربع الأول، والتي طغت على أرقام إيرادات...
تفقد الأسواق في أوروبا قوتها في نهاية الأسبوع يختبر مؤشر داكس مرة أخرى منطقة التوطيد التي تم اختراقها مؤخرًا انهيار في أسهم أديداس نتيجة فشل صفقة...
بيانات الوظائف من كندا ثقة المستهلك القراءة الاولية جامعة ميتشجان خطابات محافظي البنوك المركزية أطلقت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم...
أعلن رئيس الوزراء الروسي نوفاك أن روسيا ستحد من إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميًا في مارس ردًا على الحظر وسقوف الأسعار المفروضة على الاتحادات الروسية....
شهد زوج الجنيه الاسترليني مقابل الين الياباني (GBPJPY) الكثير من التقلبات في الصباح حيث يستوعب التجار أحدث البيانات البريطانية والتكهنات بشأن خليفة بنك...
وفقًا لوسائل الإعلام ، صرح رئيس جديد محتمل لبنك اليابان المركزي أويدا أن السياسة النقدية الحالية مناسبة ويجب الاستمرار في السياسة النقدية المتساهلة. ضعف...
ارتفع الين الياباني بشكل حاد بعد الأنباء التي تفيد بأن الاقتصادي كازو أويدا قد يحل محل كورودا في أبريل ، بعد أن رفض العامامية عرض الحكومة. في الوقت نفسه...
أظهرت التقديرات الأولية أن الاقتصاد البريطاني تباطئ في الربع الأخير من عام 2022 ، بعد تراجع بنسبة 0.2٪ في الفترة السابقة ومطابقة توقعات السوق. تباطأ قطاع...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.88٪ ، وانخفض مؤشر Dow Jones بنسبة 0.73٪ وهبط ناسداك بنسبة 1.02٪. انخفض...
مخزونات الغاز الطبيعي EIA.الفعلي: -217 bcf. المتوقع: -195 bcf. السابق: -151 bcf لا تزال المخزونات أعلى من متوسط الخمس سنوات البالغ 2249 مليار قدم مكعب...
