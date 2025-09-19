US open: تفتتح وول ستريت الجلسة على ارتفاع، و Alphabet تكمل رحلة الانخفاض
تبدأ وول ستريت جلسة اليوم على ارتفاع ALPHABETيمدد انخفاضات الأمس تتفاخر ديزني وفيليب موريس وبيبسيكو بنتائج ربع سنوية أفضل جاءت...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تبدأ وول ستريت جلسة اليوم على ارتفاع ALPHABETيمدد انخفاضات الأمس تتفاخر ديزني وفيليب موريس وبيبسيكو بنتائج ربع سنوية أفضل جاءت...
اكتسبت أسهم Disney (DIS.US) أكثر من 7٪ قبل الافتتاح حيث أعلنت الشركة عن نتائج ربع سنوية ناجحة طمأنت المحللين على الرغم من الخسارة التي فاقت المتوقع من...
قفز عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة إلى 196 ألفًا في الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير ، من أدنى مستوى سجله الأسبوع السابق...
حقائق: أدى ضعف الدولار والعرض إلى زيادة الأسعار ارتد السعر من الدعم الرئيسي النحاس ، الفاصل الزمني D1. المصدر: xStation5 ارتد...
يقترب مؤشر داكس من أعلى المستويات في 12 شهرًا بعد قراءة أقل للتضخم أدى حروج العملاء الأثرياء إلى انخفاض حاد في أسهم Credit Suisse مفاجآت دويتشه...
اكتسبت أسهم نيويورك تايمز (NYT.US) ما يقرب من 14 ٪ بعد نشر نتائج الربع الاخير أفضل من المتوقع. سجلت الشركة مبيعات وأرباحًا أفضل من المتوقع ، نتيجة لزيادة...
ارتفع المؤشر الألماني الرائد إلى أعلى مستوى له في عام واحد. مخطط W1 يرتفع مؤشر DAX / DE30 يوم الخميس ويخترق القمة المؤقتة للحركة الهبوطية طويلة الأجل...
ارتفع الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي حيث شارك صناع السياسة في بنك إنجلترا في جلسة استماع السياسة النقدية في البرلمان. شجع كبير الاقتصاديين...
شهدت أسهم Credit Suisse (CSGN.CH) هبوطًا عميقًا يوم الخميس بعد أن سجل ثاني أكبر بنك في سويسرا خامس خسارة فصلية على التوالي وتدفق عملاء أثرياء. يتوقع المُقرض...
تخسر العملة المشفرة الرئيسية مرة أخرى من خلال الانخفاضات في المؤشرات الأمريكية وعودة النفور من المخاطرة الناجم عن التعليقات المتشددة من أعضاء بنك الاحتياطي...
انتعشت الأسهم الصينية بشكل حاد من أدنى مستوياتها الأخيرة حيث رحب المستثمرون بالتقارير التي تفيد بأن Fitch Rating قد قام بمراجعة توقعات الناتج المحلي الإجمالي...
على الرغم من التصريحات المتشددة أمس من كريستوفر والر ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ، ونيل كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس...
أطلقت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم وسط أجواء متفائلة ، حيث ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر ، في حين قفز مؤشر داكس الألماني...
تحرك زوج USDSEK هبوطيًا بحدة بعد أن رفع Riksbank أسعار الفائدة في السويد بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا على نطاق واسع. قبل أن يخترق زوج القرار ما...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى مطالبات البطالة الأمريكية وتقرير إدارة معلومات الطاقة بشأن مخزونات الغاز أرباح باي بال وبيبسي تشير...
ارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 8.7٪ على أساس سنوي في يناير ، من 8.6٪ على أساس سنوي في الشهر السابق ، وهو ما يقل عن تقديرات السوق البالغة 8.9٪...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.11٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.61٪ وهبط ناسداك بنسبة 1.68٪. انخفض...
بدأت جلسة الأربعاء في وول ستريت الأمريكية بمزاج مختلط. يتم تداول العقود الآجلة في الوقت الحالي بالقرب من مستويات إغلاق يوم أمس. تتأثر معنويات المستثمرين...
قبل بضعة أشهر فقط ، اقترحت وسائل الإعلام شراء سترات دافئة لفصل الشتاء المقبل بسبب أسعار الطاقة والغاز الباهظة. ومع ذلك ، فقد ولت هذه المخاوف منذ فترة طويلة...
يتم تداول البيتكوين بالقرب من 23000 دولار اليوم. بعد خطاب باول أمس ، لم تتمكن العملات المشفرة من مواصلة صعودها على الرغم من النشوة الأولية. المزاج العام...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم