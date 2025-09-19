تحاول البيتكوين الحفاظ على الزخم فوق 23000 دولار أمريكي 📌
يتم تداول البيتكوين بالقرب من 23000 دولار اليوم. بعد خطاب باول أمس ، لم تتمكن العملات المشفرة من مواصلة صعودها على الرغم من النشوة الأولية. المزاج العام...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
ارتفعت Uber بنسبة 8.0٪ في مرحلة ما قبل السوق بعد نتائج قوية للربع الأخير ارتفعت أسهم Uber Technologies (UBER.US) بشكل حاد قبل جرس الافتتاح...
واصلت الأسهم من القارة القديمة مكاسبها بعد تصريحات باول أمس اختبر مؤشر داكس الحد الأعلى لمنطقة التوحيد المكسورة ويستمر في الحركة الصعودية مورجان...
ستعلن شركة ديزني العملاقة في قطاع الترفيه (DIS.US) عن أرباح الربع الرابع لعام 2022 بعد جلسة التداول الأمريكية اليوم. سيولي المحللون اهتمامًا خاصًا لما...
مؤشر اس اند بي 500 لنبدأ تحليل اليوم مع مخطط US500. بالنظر إلى الإطار الزمني اليومي ، يمكننا أن نرى أن المؤشر يكافح لكسر المقاومة الرئيسية عند 4175...
انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 103 يوم الأربعاء ، مواصلاً خسائره التي تكبدها يوم أمس بسبب تصريحات باول الأخيرة. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه من...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تقرير تقييم الأثر البيئي على مخزونات النفط ستقوم ديزني بالإبلاغ عن أرباح...
حقائق: استوعب المستثمرون أحدث تصريحات باول ارتد الزوج من منطقة الدعم الرئيسية EURUSD ، الفاصل الزمني D1. المصدر: xStation5 يتحرك اليورو مقابل...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.29٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.78٪ وقفز ناسداك بنسبة 1.90٪....
النفط لا تزال أسعار النفط والمنتجات المكررة مستقرة على الرغم من العقوبات الروسية الجديدة التي بدأ العمل بها بصرف النظر عن ذلك ، حددت مجموعة...
يتوقع السوق أن تقوم Microsoft (MSFT.US) بالكشف عن معلومات جديدة تتعلق بـ ChatGPT سيبدأ الحدث حوالي 18:00 - 21:00 بتوقيت غرينتش (10 صباحًا - 1 مساءً...
واحدة من أكثر الأسماء التي أصابت السوق بخيبة أمل في العام الماضي كانت NIO (NIO.US). واجهت الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الصينية مجموعة متنوعة من المشكلات...
يتداول الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في نمط المثلث الهابط منذ أكتوبر 2022. فشل الزوج في الاختراق فوق منطقة المقاومة الواقعة تحت منطقة 1.3500 أمس...
المؤشرات الأوروبية تبدأ التداول على ارتفاع خطاب من باول وماكليم بايدن يلقي خطاب حالة الاتحاد أطلقت مؤشرات أسواق الأسهم...
انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى منذ أوائل يناير ، مواصلاً خسائره الأخيرة وسط قوة أوسع للدولار الأمريكي. الدولار مدعوم ببيانات NFP...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بانخفاض ولكن بعيدًا عن أدنى المستويات اليومية. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.61٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة...
ارتفع سعر الألمنيوم بشكل حاد بعد أن ذكرت بلومبرج أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض رسوم جمركية بنسبة 200٪ على الألمنيوم الروسي الصنع في أقرب وقت هذا الأسبوع...
افتتحت الأصول المحفوفة بالمخاطر الأسبوع في مزاج أضعف ، مما يؤثر على معنويات سوق العملات المشفرة. بعد التقرير القوي الأسبوع الماضي من سوق العمل...
