النحاس يختبر مستوى دعم رئيسي
تراجعت أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل يناير وسط مخاوف بشأن الطلب وازدياد قوة الدولار. أظهرت بيانات جديدة أن مخزونات النحاس في مستودعات...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
يختبر مؤشر DAX الحد الأعلى لمنطقة التوحيد المكسورة دويتشه بوست (DPW.DE) تحت ضغط الضربات المستمرة يتم تداول العقود الآجلة لـ DE30 على انخفاض اليوم....
قفزت أسهم Rothschild & Co (ROTH.FR) أكثر من 17.0٪ يوم الإثنين بعد أنباء عن إعلان شركة Concordia ، الشركة القابضة لعائلة Rothschild القوية وأكبر مساهم...
لا يزال موسم أرباح وول ستريت للربع الرابع من عام 2022 قائمًا. بينما أصدرت شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة بالفعل تقاريرها...
يتم تداول زوج العملات GBPJPY على ارتفاع طفيف هذا الصباح. تعافى الزوج من انخفاض سابق بعد تعليقات من بنك إنجلترا.. والأهم من ذلك ، قال قول مان إنه يرى ارتفاعًا...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية على انخفاض في بداية الجلسة مؤشر Sentix الأوروبي وبيانات مبيعات التجزئة أرباح الربع الرابع لشركات ألعاب الفيديو الأمريكية أطلقت...
أطلقت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسبوعًا جديدًا منخفضًا وسط زيادة التوترات بين الولايات المتحدة والصين. انخفض مؤشر S &...
تواجه غالبية السلع ضغوطًا كبيرة من المضاربين على الانخفاض حيث أدت البيانات الأخيرة من الاقتصاد الأمريكي إلى تعزيز الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد الخزانة....
خسرت أسهم ستاربكس (SBUX.US) أكثر من 3.5٪ يوم الجمعة بعد أن أبلغت سلسلة القهوة عن أرقام مالية ضعيفة للربع الأول من عام 2023. وحققت الشركة 75 سنتًا...
قفز سهم C3.ai (AI.US) بأكثر من 20 ٪ اليوم D.A. قام Davidson بترقية شركة البرمجيات إلى تصنيف "Buy" بسعر مستهدف يبلغ 30 دولارًا. وصف المحللون منتجات...
قفز مؤشر FTSE 100 البريطاني إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق يوم الجمعة ، متجاوزًا أعلى مستوى سابق له من مايو 2018 عند 7903.50 نقاط. ارتفع المؤشر الموجه...
شعرت شركات التكنولوجيا الكبرى بخيبة أمل في الغالب من أرباحها الأسبوع الماضي ، مما زاد من الضغط على مؤشرات الأسهم. ومع ذلك ، لا يزال موسم الأرباح جارياً...
قلصت مؤشرات وول ستريت الرئيسية المكاسب الأخيرة ، في حين ارتفعت العملة الأمريكية بحدة مقابل عملات مجموعة العشرة الأخرى بعد أن خلق الاقتصاد الأمريكي بشكل...
صدر تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش وأظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف بشكل غير متوقع 517 ألف وظيفة في يناير ، مقارنة...
قفزت أسهم نوردستروم (JWN.US) بنسبة 25.0٪ في تداول ما قبل السوق بسبب أنباء تفيد بأن المستثمر الناشط رايان كوهين قد استحوذ على حصة كبيرة في شركة المتاجر...
تنخفض مكاسب DAX بعد نتائج الشركات التكنولوجية أمس يتحول انتباه المستثمرين اليوم إلى تقرير الوظائف غير الزراعية وضعت النتائج الفصلية الضعيفة من فورد...
تراجعت أسهم Cigna Corp. (CI.US) بنحو 0.50٪ قبل جرس الافتتاح على الرغم من أن شركة الرعاية الصحية والتأمين سجلت نتائج مالية أفضل من المتوقع للربع الرابع...
من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش نموًا للوظائف أقل من 200 ألف يُعد إصدار تقرير الوظائف...
على الرغم من الجلسة الجيدة في وول ستريت يوم أمس ، مدفوعة بأكبر ارتفاع لمنصات Meta Platforms منذ عقد وإيحاءات قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخطاب...
