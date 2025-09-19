(03.02.2023) نظرة على مؤشر ناسداك
شهدت المؤشرات الأمريكية ، وخاصة مؤشرات قطاع التكنولوجيا ، ارتفاعًا قويًا خلال الأسابيع القليلة الماضية. ارتفع مؤشر ناسداك 100 (US100) بحوالي 20٪ بين 6...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تم اليوم الإعلان عن مؤشرات مديري المشتريات الخدمية النهائية لشهر يناير من أعضاء منطقة اليورو الرئيسية. بشكل عام ، تم تنقيح القراءات بشكل أعلى قليلاً. تم...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل قليلاً من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية نموًا أقل من 200 ألف وظيفة مؤشرات مديري المشتريات النهائية...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.47٪ ، وزاد Russell 2000 بنسبة 2.06٪ وارتفع ناسداك بما يزيد...
قفزت المؤشرات الأوروبية إلى أعلى مستوى في 9 أشهر ، مع ارتفاع مؤشر داكس الألماني 2.16٪ ، مدعومًا بالمكاسب عبر أسهم التكنولوجيا والسيارات. رفع كل من...
سارت جلسة التداول الأمريكية اليوم في مزاج رائع ، ومع ذلك ، أظهرت إصدارات أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى Apple و Amazon و Alphabet أن أكبر الشركات في وول...
أصابت التقارير المالية لشركات التكنولوجيا الكبرى بخيبة أمل سلبية في وول ستريت وأظهرت مزيدًا من التباطؤ. على الرغم من احتفالية الربع في معظم قطاعات الأعمال...
بدأ مؤتمر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. الماخذ الرئيسية: يعتزم البنك المركزي الأوروبي...
أعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية في الساعة 1:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش اليوم. قرر البنك رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة...
توقعات سلبية لعام 2023 نتيجة لتأجيل إصدار لعبة Star Wars ، تتوقع الشركة حاليًا إيرادات في الربع الأخير من السنة المالية في المنطقة بين 1.675...
بدأ المؤشر الألماني الرائد في الضعف بعد ظهر الخميس. مخطط W1 يمكن أن يخترق مؤشر DAX / DE30 فوق ارتداد 78.6٪ هذا الأسبوع ويؤكد...
أصدرت Meta Platforms (META.US) تقرير أرباح الربع الرابع لعام 2022 أمس بعد إغلاق جلسة وول ستريت واتضح أنه مختلط. مع ذلك ، ارتفعت الأسهم بعد الإصدار ويتم...
اكتسبت العملات المشفرة ارتفاعًا في موجة تعليقات جيروم باول والانخفاض المزدوج في رفع سعر الفائدة السابق في الولايات المتحدة بمقدار 25 نقطة أساس. على الرغم...
أعلن بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية في الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.0٪ كما كان متوقعًا...
يعتبر اليورو مقابل الجنيه الإسترليني أحد أزواج العملات الرئيسية التي قد تشهد المزيد من الحركات المتقلبة اليوم. وذلك لأنه من المقرر أن يعلن بنك إنجلترا...
ينخفض الدولار الأمريكي وترتفع أسواق الأسهم بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم ، والأهم من ذلك المؤتمر الصحفي لباول. أشار باول إلى أن عملية خفض التضخم...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى قرارات معدل من بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي تقارير الأرباح من أسهم شركات التكنولوجيا...
ارتفعت المؤشرات الأمريكية يوم أمس بعد أن أرسل باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي رسالة متشائمة إلى حد ما خلال مؤتمر صحفي. ارتفع مؤشر S&P...
بعد جلسة التداول الأمريكية اليوم، ستعلن Meta Platforms (META.US) عن نتائج الربع الرابع من عام 2022 وعام 2022 بأكمله ، مع افتتاح موسم أرباح عمالقة...
