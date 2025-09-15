ملخص يومي: الأسواق تُظهر انتعاشًا مؤقتًا وسط ضغوط السندات
لم يشهد مؤشر US500 تغيرًا يُذكر، بينما ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.4%، وظل مؤشر US30 مستقرًا، حيث قادت أسهم التكنولوجيا انتعاشًا طفيفًا من موجة البيع التي...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي تخفيض التصنيف الائتماني يعيد "بيع الولايات المتحدة" عودة التوترات الصينية-الأمريكية...
قفزت أسهم سنوفليك بنسبة 11.5% لتصل إلى 199.6 دولارًا أمريكيًا يوم الخميس، عقب تحقيق شركة بيانات السحابة أرباحًا مبهرة في الربع الأول، والتي أظهرت مرونة...
أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير...
تم إصدار بيانات سوق الإسكان الأمريكي في الساعة 2:00بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر السوق ارتفاع في مبيعات المنازل. بيانات سوق الإسكان...
صدر اليوم مؤشر مديري المشتريات (PMI) من الولايات المتحدة في الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: السابق: 50.2, المتوقع:...
ارتفعت أسهم شركة سنوفليك بعد تحقيق شركة البيانات السحابية إيرادات بلغت مليار دولار أمريكي لأول مرة في تاريخها خلال الربع الأول من العام. أعلنت شركة...
صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 229, المتوقع: 230, الفعلي: 227 المطالبات المستمرة:...
الوضع العام للسوق: تشهد معنويات سوق الأسهم الأوروبية تراجعًا مجددًا. يُسجل مؤشر داكس الألماني حاليًا خسارة بنسبة 0.95% في السوق النقدية، بينما انخفض...
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، في ظل اضطراب تاريخي في السوق عقب قرار ترامب المفاجئ بفرض رسوم جمركية في...
شهدت سوق الدين الأمريكية واحدة من أسوأ جلساتها هذا العام، وقد أدى ضعف الطلب في مزاد السندات أمس إلى تفاقم اتجاه بيع جميع أنواع الأصول الأمريكية. ويُبرز...
9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر مايو: مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي المركب لمديري المشتريات:...
09:00 صباحًا بتوقيت بريطانيا، ألمانيا - بيانات شعور الأعمال لشهر مايو: مؤشر مناخ الأعمال Ifo: الفعلي 87.5؛ التوقعات 87.4؛ السابق 86.9; توقعات...
08:15 صباحًا بتوقيت GMT، فرنسا - بيانات PMI لشهر مايو: مؤشر HCOB المركب لفرنسا: الفعلي 48.0؛ التوقع 48.0؛ السابق 47.8; مؤشر HCOB خدمات فرنسا: الفعلي...
ستهيمن القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر مايو على جلسة اليوم. وسيراقب المستثمرون هذه المؤشرات عن كثب بحثًا عن اتجاهات جديدة في نشاطي الخدمات...
أدى ضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية أمس إلى انخفاضات حادة في وول ستريت (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: -1.6%، مؤشر داو جونز الصناعي: -1.9%، ناسداك:...
تراجعت المؤشرات الأمريكية بشكل حاد في أواخر اليوم بعد أن أثار ضعف الطلب من مزادات السندات الأمريكية مخاوف بشأن ثقة المستثمرين في الاقتصاد الرئيسي في...
ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا حادًا عقب مزاد ضعيف لسندات العشرين عامًا، مما دفع عائد العشر سنوات إلى الارتفاع بمقدار 10 نقاط أساس ليصل...
شهدت الأيام الأخيرة ضعفًا متجددًا وواضحًا للدولار الأمريكي الذي يقترب من أدنى مستوى له في شهر. وينتظر المستثمرون بفارغ الصبر اجتماع مجموعة السبع، على أمل...
ارتفعت قيمة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، متجاوزةً 109,000 دولار أمريكي، وملامسة ما يقارب 110,000 دولار أمريكي، مدعومةً بتفاؤل متزايد بشأن تقدم...
