صدر تقرير التوظيف ADP لشهر يناير اليوم في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. كإشارة أخيرة قبل إصدار بيانات الوظائق الغير زراعية يوم الجمعة (1:30 مساءً بتوقيت...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
صدر تقرير التوظيف ADP لشهر يناير اليوم في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. كإشارة أخيرة قبل إصدار بيانات الوظائق الغير زراعية يوم الجمعة (1:30 مساءً بتوقيت...
مؤشر داكس في حالة مزاجية مختلطة قبل قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التضخم في الاتحاد النقدي الأوروبي أقل من التوقعات! القراءة الأساسية أعلى...
قفزت أسهم AMD (AMD.US) بأكثر من 3.0٪ قبل جرس الافتتاح بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للرقائق عن أرقام أرباح وإيرادات متفائلة وتتوقع أن تتحسن الأعمال في النصف...
يتم تداول العملات المشفرة بشكل أضعف قليلاً وسط معنويات متباينة حول المؤشرات قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي ومؤتمر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم...
أظهرت التقديرات الأولية أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو انخفض إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر عند 8.5٪ في يناير من 9.2٪ في ديسمبر ، وهو أقل من توقعات...
بدأت أسواق الأسهم في أوروبا في شباط / فبراير في أجواء متباينة على الرغم من أرقام مؤشر مديري المشتريات المتفائلة. تم تعديل مؤشر مديري المشتريات...
ضعف الدولار النيوزيلندي يوم الأربعاء حيث ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 3.4٪ في الربع الرابع من 3.3٪ في الربع السابق ، مما عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي...
في غضون ذلك ، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا بطيئًا في أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس ، مع التمسك بخطابه المتشدد ، على الرغم من أننا على الأرجح...
انخفضت أسعار الذهب بما يزيد عن 1.0٪ خلال الجلسة الأوروبية ، ولكن المعنويات تحولت بعد صدور بيانات الأجور من الولايات المتحدة. في الوقت الحالي...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح ثابت قرار سعر الفائدة الفيدرالية الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش منصات ميتا للإبلاغ عن الأرباح بعد إغلاق السوق تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع ملحوظ قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشدة. وقفز مؤشر S&P 500 بنسبة 1.46٪ ، وارتفع...
وانخفض مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الأمريكي إلى 107.1 في يناير من 108.3 في الشهر السابق. جاءت قراءة اليوم أقل من تقديرات المحللين عند 109.0. أظهر...
سيتم الإعلان عن القرارات على النحو التالي: بنك الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء مع مؤتمر صحفي في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت...
توسع الاقتصاد الكندي بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في نوفمبر ، بعد نمو بنسبة 0.1٪ في أكتوبر وأقل من توقعات السوق عند 0.2٪. تراجع الدولار الأمريكي...
انخفض سهم ماكدونالدز (MCD.US) بأكثر من 2.0٪ قبل جرس الافتتاح على الرغم من أن عملاق الوجبات السريعة قد سجل أرقام ربع سنوية أفضل من المتوقع. ومع ذلك ، قال...
أمازون : النمو يكمل طريقه تحليل أمازون قبل نتائجه يستمر قطاع السحابة Amazon AWS في ريادته في السوق ؛ ومع ذلك ، فإنها تواجه منافسة أكبر...
تخسر أسهم Philips (PHIA.NL) أكثر من 6٪ اليوم حيث خفض محللو JP Morgan السعر المستهدف لأسهم الشركة الهولندية لتصنيف الإلكترونيات وتصنيفها إلى "بيع"....
تراجعت أسهم Alibaba (BABA.US) بأكثر من 7 ٪ بعد شائعات بأن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني يخطط لنقل مقره الرئيسي من الصين إلى سنغافورة. ومع...
تخسر أسهم شركة Rheinmetall الألمانية العملاقة للأسلحة (RHM.DE) أكثر من 7٪ اليوم ، أي أكبر خسارة بين الشركات الألمانية الكبيرة ، ولم تتمكن من الحفاظ على...
