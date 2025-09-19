(31.01.2023) EURUSD نظرة على مخطط
شهدت الأصول الأوروبية بداية قاسية للتداول اليوم حيث كان اليورو من أسوأ العملات أداءً في مجموعة العشرة والمؤشرات من القارة القديمة حيث كان تداولها هبوطيًا....
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من منطقة اليورو للتو وكان مفاجأة إيجابية. بلغ النمو 0.1٪ على أساس ربع سنوي بينما توقعت السوق انخفاضًا بنسبة...
افتتحت المؤشرات الأوروبية على انخفاض طفيف تقارير الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو وكندا وإيطاليا أرباح من كاتربيلر وماكدونالدز وإلكترونيك...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض ملحوظ. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.30٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.77٪ وانخفض تداول ناسداك بنسبة...
في كانون الثاني (يناير) ، سجل الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أسوأ بداية عام منذ أوائل عام 2000. انخفض السعر بأكثر من 70٪ منذ أعلى مستوى في...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم منخفضة ، مع انخفاض مؤشر داكس بنسبة 0.1٪ متأثرًا بأسهم التكنولوجيا. انكمش الاقتصاد الألماني بشكل غير متوقع في...
سيكون هذا الأسبوع الأهم في هذا العام حتى الآن ، حيث يولي المستثمرون اهتمامًا للقرارات المختلفة التي اتخذتها البنوك المركزية (بنك إنجلترا ، بنك الاحتياطي...
افتتح سوق العملات المشفرة الأسبوع في مزاج أضعف قليلاً حيث فشلت Bitcoin في الصعود فوق 24000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع. قد يكون التصحيح إشارة لجني الأرباح...
تراجعت شركة CHNComp عن أعلى مستوياتها في 6 أشهر حيث استأنفت الأسواق الصينية التداول بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي استمرت أسبوعًا ، مما قد يؤدي...
يبدأ مؤشر DAX الأسبوع منخفضًا مفاجآت سلبية للناتج المحلي الإجمالي الألماني Daimler Truck تستحوذ على حصة في Deutz (DEZ.DE) المعلومات...
حصل المستثمرون على أول لمحة عن التقارير الواردة من شركات التكنولوجيا الأمريكية عالية المستوى الأسبوع الماضي ، مثل Microsoft أو Tesla. الأرباح المقررة لهذا...
يعتبر قرار سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء ، الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش وكذلك تقرير الوظائف الغير زراعية الأمريكي لشهر يناير...
صدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الرابع من عام 2022 اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير كان مخيبا للآمال حيث...
أنهت تسلا الربع الرابع من عام 2022 بصافي ربح 3.7 مليار دولار ، بينما بلغ صافي الربح للعام بأكمله 12.6 مليار دولار. ضاعفت شركة Elon Musk أرباحها بأكثر من...
من المرجح أن يكون الأسبوع هو أكثر الأسابيع ازدحامًا في عام 2023 حتى الآن. لن يُعرض على المستثمرين قرارات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك...
مجموعة المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح تقرير الناتج المحلي الإجمالي من ألمانيا وبولاند يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي...
أظهرت التقديرات النهائية أن ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان بالنسبة للولايات المتحدة قد تم تعديلها صعوديًا إلى 64.9 في يناير من 64.6 وما فوق 59.7...
الفضيحة المتعلقة بالتكتل الذي ينتمي إلى الملياردير الهندي Gautam Adani أدت إلى خسائرها وتسببت في انخفاض مؤشر IND50. في غضون يومين فقط ، انخفضت رسملة مجموعة...
ثاني أكبر عملة مشفرة Ethereum قد تشهد ارتفاعًا في التقلبات والاهتمام من المضاربين بالعملات المشفرة في الربع الأول قبل `` Shanghai Fork '' المقرر...
