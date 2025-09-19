حصاد الأسواق (30.01.2023)
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة اليوم. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.2٪ ، وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 1.3٪ ، وانخفض...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
انخفض سعر الذهب بما يزيد عن 1.0٪ واختبر علامة 1920 دولارًا يوم الخميس ، مبتعدًا أكثر عن أعلى مستوياته في تسعة أشهر حيث دفعت البيانات الأمريكية الأخيرة...
تراجعت أسهم Intel (INTC.US) بنسبة 10٪ تقريبًا في تعاملات ما قبل السوق بعد أن سجلت الشركة المصنعة للرقائق نتائج مخيبة للآمال للربع الرابع وأصدرت توجيهًا...
ركزت أوروبا على قراءة تقرير التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية يواصل مؤشر DAX التراجع الطفيف للانخفاضات نتائج H&M و LVMH تجلب جلسة...
ارتفعت أسهم Visa (V.US) اليوم قبل الافتتاح ، وقد تجاوزت الشركة توقعات المحللين. كانت الأرباح والإيرادات أعلى من التوقع ، ومع ذلك ، فإن عدد المعاملات التي...
استقر تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي والذهب قبل بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش يُعد إصدار...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.10٪ ، وارتفع مؤشر Dow Jones بنسبة 0.61٪ ، وارتفع ناسداك بنسبة 1.76٪. أضاف...
تشير أسواق العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع قليلاً للجلسة النقدية الأوروبية اليوم. يتم تداول العقود الآجلة لمؤشر DAX حاليًا حول 50 نقطة فوق الإغلاق...
كان أداء المعادن الثمينة دون المستوى اليوم حيث تعزز الدولار الأمريكي. قضى الدولار الأمريكي على بعض مكاسبه ، مما سمح للمعادن الثمينة بتقليص جزء من الخسائر....
تعرض المؤشر الألماني الرائد لضغط طفيف يوم الخميس. مخطط W1 يتداول مؤشر DAX / DE30 في شكل غير مركز هذا الأسبوع. في الأسبوع الماضي ، تشكلت شمعة دوجي أسفل...
تقدم الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022 ، بعد قفزة بنسبة 3.2٪ في فترة الأشهر الثلاثة السابقة ، أعلى من تقديرات المحللين...
هل ستحسن أرباح إنتل المعنويات في سوق أشباه الموصلات؟ ستعلن شركة Intel (INTC.US) عن نتائج الربع الرابع لعام 2022 بعد إغلاق جلسة وول ستريت. يمكن أن يكون...
قفز فول الصويا فوق 15 دولارًا للبوشل هذا الأسبوع وسط تحسن توقعات الطلب ، حيث من المتوقع أن تزيد الصين ، وهي أكبر مستهلك ، الواردات في المستقبل...
يتم تداول العقود الآجلة للمؤشر الأمريكي على ارتفاع طفيف خلال اليوم مع انتقال انتباه السوق إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع ، المقرر...
تستفيد DAX من نتائج Tesla الأفضل تركز اهتمام المستثمرين على قراءة الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة تدخل Evotec و Janssen Biotech في شراكة...
تكتسب أسهم شركة Rheinmetall (RHM.DE) ، أكبر مجموعة دفاعية في ألمانيا ، أكثر من 3.5٪ اليوم. رفعت الشركة توقعات المبيعات وتدفع برلين للمطالبة بمزيد من الطلبات...
يعد تقرير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الرابع من عام 2022 أحد الإصدارات الرئيسية لليوم. سيصدر التقرير في وقت مبكر من بعد الظهر في الساعة...
تواجه الشركات من قطاع السحابة بعض ضغوط البيع يوم الأربعاء بعد أن أصدرت Microsoft (MSFT.US) نظرة مستقبلية ضعيفة لوحدة الحوسبة السحابية Azure. انخفض كل من...
ملخص بنك اليابان (17-18 يناير 2023) يجب على بنك اليابان إجراء مراجعة للسياسة في مرحلة ما ، على الرغم من أن الخطوة الحكيمة الآن هي الحفاظ على...
