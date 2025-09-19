ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات المخزون الأسبوعية في الولايات المتحدة
تسبب نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط يوم امس. ارتفعت مخزونات النفط الخام أقل من المتوقع بينما زادت مخزونات البنزين تماشيًا...
أخبار الأسواق
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام صفقة استحواذه على 54% من أسهم مجموعة MBC، بقيمة إجمالية بلغت 7.5 مليار ريال، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم نمو قطاع الإعلام وتعزيز صناعة المحتوى في المملكة، بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030. الصفقة التي تمت مقابل 41.60 ريال للسهم، تمثل استحواذًا على كامل حصة شركة...
المزيد
تسبب نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط يوم امس. ارتفعت مخزونات النفط الخام أقل من المتوقع بينما زادت مخزونات البنزين تماشيًا...
تستعد مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى يصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش تقارير الأرباح...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بشكل متباين ، ولكن بشكل عام ، كان حجم التحركات صغيرًا. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.02٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض مايكروسوفت (MSFT.US) تتعرض لضغوط وسط توقعات مالية ضعيفة بوينغ (BA.US) تنخفض وسط...
ستقدم Tesla (TSLA.US) نتائجها للربع الرابع من عام 2022 بعد جلسة وول ستريت اليوم ، يتبعها تقليديًا مؤتمر عبر الهاتف حيث سيتبع المحللون بيانات...
أعلنت Microsoft أمس عن توقعات إيرادات مخيبة للآمال للربع الأول من عام 2023 ، مما أدى إلى عمليات بيع قبل افتتاح الاسواق وطغى على نتائج الربع الرابع...
انخفضت أسهم ASML( ASML.NL) بنحو 2.0٪ يوم الأربعاء على الرغم من أن أكبر شركة تكنولوجيا في أوروبا سجلت نتائج أفضل من المتوقع للربع الاخيروأصدرت...
مؤشر داكس لا يزال تحت ضغط هبوطي بيانات Ifo من ألمانيا تدعم عمليات تسليم Leopard أسهم Rheinmetall تجلب جلسة التداول يوم الأربعاء في الأسواق...
يعتبر قرار سعر الفائدة من بنك كندا في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم حدثًا كبيرًا اليوم. من المتوقع أن يقوم البنك برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة...
فشلت العملة المشفرة الرئيسية في البقاء فوق 23000 دولار ، وقد تؤثر النتائج المتباينة لشركة Microsoft التي صدرت أمس على معنويات المستثمرين في الخارج. تتعرض...
تم إصدار مؤشرات IFO الألمانية لشهر يناير اليوم في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قفز مؤشر مناخ الأعمال الرئيسي من 88.6 إلى 90.2 ، بينما توقعت السوق...
لا تغيير واضح في المؤشرات الأوروبية توقع بنك كندا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقارير الأرباح من تسلا وبوينغ أطلقت مؤشرات...
بترول تحاول أسعار النفط الخروج من النطاق الضيق. يتم تداول الخام الامريكي في منطقة 81-82 دولارًا للبرميل بينما يحاول خام برنت اختراق منطقة المقاومة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.07٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك ورسل 2000 بنسبة 0.27٪ لكل منهما...
مؤشر داكس تحت ضغط هبوطي ركزت أوروبا على قراءات مؤشر مديري المشتريات سواتش متفائلة بالمستقبل تشير البيانات الواردة أعلاه...
كان إصدار مؤشرات فلاش مديري المشتريات لشهر يناير من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إصدارات البيانات الرئيسية لجلسة الصباح الأوروبية اليوم....
يدخل موسم أرباح الولايات المتحدة مرحلة رئيسية ستشهد إصدارات من أكبر الأسهم المدرجة في وول ستريت. بينما سيتم إصدار الجزء الأكبر من تقارير التكنولوجيا العملاقة...
تم إصدار مؤشرات فلاش PMI لشهر يناير من فرنسا وألمانيا اليوم في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش ، على التوالي. تبين أن الإصدار...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم