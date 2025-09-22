(24.01.2023) نظرة على مؤشر ناسداك
يدخل موسم أرباح الولايات المتحدة مرحلة رئيسية ستشهد إصدارات من أكبر الأسهم المدرجة في وول ستريت. بينما سيتم إصدار الجزء الأكبر من تقارير التكنولوجيا العملاقة...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
تم إصدار مؤشرات فلاش PMI لشهر يناير من فرنسا وألمانيا اليوم في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش ، على التوالي. تبين أن الإصدار...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى فلاش لمؤشرات مديري المشتريات لشهر يناير من أوروبا والولايات المتحدة أرباح 5 شركات Dow Jones ، بما في ذلك Microsoft تشير...
أغلقت المؤشرات الأمريكية على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي أمس. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.19٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.76٪ ، وارتفع...
أنهى الأوروبيون جلسة يوم امس على ارتفاع ، حيث أضاف مؤشر داكس 0.46٪ إلى ما فوق المستوى 15100 حيث طغى التفاؤل المستمر حول إعادة فتح...
التصريحات الأخيرة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد لم تسبب الكثير من التقلبات في الأسواق. وكما كان متوقعًا ، تظل رئيسة البنك المركزي الأوروبي متشددة...
اليوم ، قدم ثلاثة أعضاء من البنك المركزي الأوروبي وجهات نظرهم فيما يتعلق بسياسة البنك المستقبلية. وأشار كازيمير إلى أن هناك حاجة إلى...
بدأت جلسة اليوم بفجوة سعرية صعودية بنسبة 7٪ لاسعار الغاز الطبيعي، لكن البائعين تمكنوا من محو نصف الموجة الصعودية. في الأسبوع الماضي ، اختبرت...
من المرجح أن تواجه العملات المشفرة أسبوعًا آخر من التقلبات العالية حيث ستؤثر النتائج المالية لشركات التكنولوجيا Microsoft (الثلاثاء) و Tesla (الأربعاء)...
مؤشر داكس في حالة مزاجية مختلطة في بداية الأسبوع سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب معتدلة باير تحت ضغط من مساهم رئيسي جلبت جلسة تداول يوم...
مع ازدياد وتيرة موسم أرباح وول ستريت مع رؤية المزيد والمزيد من تقارير الأرباح المقرر إصدارها كل أسبوع. هذا يعني أيضًا أننا نشهد المزيد والمزيد من الإصدارات...
دخل الاحتياطي الفيدرالي في فترة تعتيم قبل الاجتماع ، وبالتالي لن يسمع المتداولون أي تعليقات أو خطابات من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي حتى إعلان القرار يوم...
هذا الأسبوع مليء ببعض إصدارات البيانات الأكثر انتظارًا. وسيُعرض على المستثمرين تقرير إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة للربع الرابع ، وبيانات نفقات...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى يقترح المطلع من WSJ الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خطابات من أعضاء البنك المركزي الأوروبي...
ارتفعت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم ، حيث ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.4٪ ، وارتفع مؤشر S & P / ASX بنسبة 0.1٪ ، وزاد Nifty 50 بنسبة...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.190 مليون في الأسبوع المنتهي في 14 يناير ، مقارنة بـ 0.205 مليون في الأسبوع السابق....
بينما تستمر العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 في انخفاضها أمس ، شارك المحللون من معهد الاستثمار BlackRock (BLK.US) مع السوق نظرة على الاقتصاد الأمريكي في...
تم إصدار محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، ومع ذلك ، لم يتسبب في أي تحركات كبيرة في الأسواق لأن المعنويات قد تأثرت بتعليقات لاجارد السابقة. فيما...
