البيتكوين مرة أخرى أقل من 21000 دولار أمريكي - يقود Tezos المكاسب ويواجه المقاومة
ضعفت معنويات سوق العملات المشفرة يوم أمس بعد أن بدأت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في الانخفاض بعد تعليقات من مصرفيين مركزيين بشأن مخاوف من أن بنك الاحتياطي...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
قرر البنك المركزي النرويجي ترك أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع اليوم ولكن هناك قرار آخر بشأن نسبة الفائدة سيتم الإعلان عنه اليوم. سيعلن البنك المركزي...
أعلن بنك النرويج عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.75٪...
ارتفع الذهب بنسبة 0.6 ٪ خلال جلسة يوم امس ويتأرجح حاليًا حول أعلى المستويات الأخيرة حول 1920 دولارًا ، بينما تتحرك المعادن الثمينة الأخرى أيضًا صعودًا...
انخفضت أسهم شركة IBM (IBM.US) بأكثر من 3.0٪ بعد أن خفضت شركة Morgan Stanley تصنيف شركة التكنولوجيا الشهيرة إلى "وزن متساوٍ" من "زيادة الوزن"...
يتم تداول أسهم شركة Moderna (MRNA.US) بشكل أعلى حيث نقلت الشركة أن لقاحها mRNA-1345 ضد RSV (الفيروس المخلوي التنفسي) يمنع بشكل فعال تطور المرض لدى كبار...
محضر وخطابات البنك المركزي الأوروبي من رئيسة البنك المركزي الأوروبي لاغارد تقارير الأرباح من Procter & Gamble و Netflix قرارات CBRT...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس محققة خسائر كبيرة حيث انخفضت جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية بما يزيد عن 1٪. جاء الأداء الضعيف بعد بيانات أمريكية...
وفقًا لتقارير بلومبرج ، قد يبدأ البنك المركزي الأوروبي في التفكير في رفع أبطأ في مارس ، وهو ما قد يعني وتيرة أبطأ من تلك التي أشارت إليها رئيسة...
يقع الين الياباني في مركز الاهتمام اليوم ، بعد السياسة النقدية لبنك اليابان. قرر بنك اليابان عدم اتخاذ أي خطوة اليوم - فقد تركت أسعار الفائدة...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية في دائرة الضوء خطابات من البنك المركزي الأوروبي وأعضاء مجلس الاحتياطي...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.20٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.14٪ وانخفض راسل 2000...
تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوياتها الأخيرة حول 81 دولارًا للبرميل ، مما أدى إلى محو بعض المكاسب المبكرة حيث ألقت مخاوف...
يشهد قطاع العملات المشفرة تحسنًا تدريجيًا في المعنويات ، حيث تغلبت البيتكوين ببطء على مقاومة كبيرة في طريقها إلى تحويل الاتجاه الرئيسي...
النفط قال الأمين العام لمنظمة أوبك إن زيادة حصص الاستيراد في الصين هي إشارة إيجابية للطلب على النفط وبحسب منظمة أوبك فإن الطلب الصيني سيرتفع...
• تم افتتاح المؤشرات الأوروبية بشكل ثابت إلى حد ما • ZEW الألماني لشهر يناير ، مؤشر أسعار المستهلك الكندي لشهر ديسمبر •...
تكتسب أسهم شركة اللقاحات الدنماركية Bavarian Nordic (BAVA.DK) ما يقرب من 7 ٪ بعد الإبلاغ عن النتائج الأولية لعام 2022. على الرغم من زيادة الإنفاق على الأبحاث...
Cryptocurrency Cronos ، تبادل العملات المشفرة Crypto.com يتم تداوله أعلى بنسبة 8 ٪ تقريبًا على الرغم من أن معظم سوق العملات المشفرة يشهد تصحيحًا طفيفًا...
