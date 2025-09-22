الذهب يوقف الحركة الصعودية ولكن إلى متى؟
منذ بداية شهر نوفمبر ، كان الذهب يتحرك في اتجاه صعودي قوي. كان هناك اختراق الأسبوع الماضي في منطقة المقاومة الرئيسية ، ولكن بعد عطلة نهاية الأسبوع نشهد...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
منذ بداية شهر نوفمبر ، كان الذهب يتحرك في اتجاه صعودي قوي. كان هناك اختراق الأسبوع الماضي في منطقة المقاومة الرئيسية ، ولكن بعد عطلة نهاية الأسبوع نشهد...
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي فوق 1.08 الأسبوع الماضي ، ووصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر أبريل 2022. ومع ذلك ، بدأ الزوج في النضال بعد صدور بيانات مؤشر...
صدرت اليوم حزمة منتظرة من البيانات الصينية. تبين أن البيانات كانت أفضل من المتوقع مع بيانات النشاط لشهر ديسمبر بالإضافة إلى الربع الرابع وأرقام إجمالي...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة اليوم. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.2٪ ، وتداول مؤشر S & P / ASX 200 ثابتًا ، وارتفع مؤشر Nifty...
يبدأ داكس الأسبوع دون اغلاق يوم الجمعة العطلة الوطنية الأمريكية تحد من التقلبات في الأسواق Rheinmetall (RHM.DE) تستحوذ على حصة في Dutch Incooling...
دولارًا. شهدت العملات المشفرة الأصغر أيضًا زيادات قوية ، حيث بدأ العديد من المستثمرين في شراء مشاريع مرتبطة بشكل غير مباشر بتطوير الذكاء الاصطناعي في موجة...
بدأ تقرير أرباح وول ستريت للربع الرابع من عام 2022 الأسبوع الماضي بتقارير من البنوك الأمريكية الكبرى. وستتواصل التقارير الواردة من المؤسسات المالية الأمريكية...
يتم تداول الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني على ارتفاع اليوم ، ويرجع الفضل في ذلك في الغالب إلى ضعف الين الياباني. يعتبر الين الياباني من أسوأ عملات...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل قليلاً السوق الامريكي يحتفل بيوم مارتن لوثر كينج حاكم بنك إنجلترا بيلي يدلي بشهادته في برلمان المملكة المتحدة تشير...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع في الغالب خلال الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد. ارتفع مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.8٪ ، وارتفع...
تم بالفعل نشر قرائتين من أهم قراءات الماكرو الأوروبية لهذا اليوم. تبين أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي من كل من المملكة المتحدة وألمانيا كانت مفاجأة إيجابية...
أصدر المكتب الفدرالي الألماني للإحصاء بيانات إجمالي الناتج المحلي الألماني بالكامل لعام 2022 في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم. كان هذا أول...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً من المقرر صدور قراءة إجمالي الناتج المحلي الألماني لعام 2022 الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش تقارير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع بعد جلسة متقلبة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.34٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز و ناسداك...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي زادت بمقدار 11 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 6 يناير من -221 مليار...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يتماشى مع التوقعات تصعد شركة أمريكان إيرلاينز (AA.US) في...
يستمر اليورو في الارتفاع مدعومًا بمجموعة أخرى من التعليقات المتفائلة من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي. بعد Schnabel و Villeroy ، انضم رين اليوم إلى جوقة...
تسبب نشر تقرير اليوم من وزارة الطاقة الأمريكية في تحركات طفيفة في سوق النفط. قفزت مخزونات النفط الخام بشكل غير متوقع فوق 18 مليون ، بينما زادت مخزونات...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم