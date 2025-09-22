(12.01.2023) USDJPY مخطط
يعتبر الين الياباني من أفضل العملات الرئيسية أداءً اليوم. ارتفع الين الياباني بفضل التقارير في وسائل الإعلام اليابانية التي أشارت إلى أن بنك اليابان يخطط...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر ديسمبر الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش كلمات من 3 أعضاء...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس مرتفعة مع تسجيل ناسداك مكاسب لليوم الرابع على التوالي. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.80٪ ، وارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة...
المؤشرات الأوروبية تفتح على ارتفاع تقرير وزارة الطاقة عدد خطابات أعضاء البنك المركزي الأوروبي على الرغم من التداولات المختلطة في...
النفط إعادة فتح الاقتصاد الصيني قد يؤدي إلى قفزة في الطلب على النفط. أصدرت السلطات الصينية دفعة إضافية من حصص استيراد النفط لمصافي...
في تحليل اليوم ، سنلقي نظرة على الوضع الفني لزوج AUDUSD. بالنظر إلى الفاصل الزمني D1 ، نلاحظ السعر يتحرك في اتجاه هبوطي لفترة طويلة...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع ، مع تفوق أداء أسهم الشركات الصغيرة والتكنولوجيا. ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.56٪ ، وارتفع مؤشر S&P...
الوظتئف + 104 آلاف ، الإجماع كان + 8 آلاف (سابقًا + 10.1 ألف) معدل البطالة 5٪ ، الإجماع 5.2٪ ، سابق 5.1٪ العمل بدوام كامل + 84.5 ألف بعد 50.7 ألف...
الوظائف الغير زراعية + 223k ، الإجماع كان + 200 ألف معدل البطالة 3.5٪ ، الإجماع 3.7٪ ، سابق 3.6٪ (منقح من 3.7٪) نمو الأجور السنوي 4.6٪ ،...
الدولار الأمريكي يرتفع ، مؤشر ناسداك يتراجع قبل تقرير الوظائف غير الزراعية يرى الإجماع + 200 ألف وظيفة التقرير حاسم بالنسبة لمجلس...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على انخفاض ، حيث انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 0.38٪ بقيادة الخسائر في أسهم الكيماويات والتأمين. تباطأ...
كان الأسبوع الأول من العام الجديد ممتعًا للغاية في الأسواق. أثار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبيانات الصادرة عن سوق العمل الأمريكي الكثير...
تسبب نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات في سوق النفط. قفزت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع بينما انخفضت مخزونات البنزين أقل من المتوقع....
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي انخفضت بمقدار -221 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر من -213...
معنويات المستثمرين هذا الأسبوع كانت ولا تزال مركزة على حدثين. الأول ، بالطبع ، محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس ، والذي كان يُنظر إليه...
مباشرة بعد البيانات القوية من "المطالبات" تحدثت إستر جورج ، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس ، عن السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي: تزداد...
انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في 31 ديسمبر ، من المستوى المنقح الأسبوع الماضي عند 223...
تم نشر تقرير التوظيف ADP لشهر ديسمبر، وهو تلميح أخير قبل إصدار الوظائف الغير زراعية يوم الجمعة ، في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. بينما توقعت...
جلبت جلسة التداول يوم الخميس في القارة القديمة معنويات ضعيفة إلى حد ما بعد الارتفاع الأخير ومحضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أمس. يتم تداول...
