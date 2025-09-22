يفقد مؤشر داكس الزخم الصعودي بعد الارتفاع الأخير ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
جلبت جلسة التداول يوم الخميس في القارة القديمة معنويات ضعيفة إلى حد ما بعد الارتفاع الأخير ومحضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أمس. يتم تداول...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
كان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي صدر أمس متشددًا إلى حد ما مع الوثيقة التي أشارت إلى أن محافظي البنوك المركزية الأمريكية لا يتوقعون...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح توقع تقرير ADP أن يظهر مكاسب بمقدار 150 ألف وظيفة في ديسمبر خطابات من 3 أعضاء من مجلس...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع على الرغم من صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المتشدد من اجتماع ديسمبر. ارتفع مؤشر...
كانت محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متشددة لكن المستثمرين كانوا يتوقعون هذه الرواية. لم تقدم الوثيقة العديد من المعلومات الجديدة...
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM في الولايات المتحدة إلى 48.4 في ديسمبر من 49.0 في الشهر السابق ولا يزال في منطقة الانكماش ، وتوقعات المحللين أقل...
على الرغم من الحالة المزاجية الإيجابية في أسواق الأسهم ، فإن أسعار النفط تنخفض بشدة اليوم. يمتد النفط في الحركة الهبوطية التي تم إطلاقها يوم أمس حيث أدت...
على الرغم من ضعف عمالقة التكنولوجيا Apple و Tesla ، لا تتفاعل العملات المشفرة مع الانخفاضات لا تزال علاقة البيتكوين والإيثريوم مع مؤشر ناسداك قائمة تساعد...
الدولار الأسترالي هو أفضل عملات مجموعة العشرة أداءً اليوم ، مع ارتفاع تداول الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي بنسبة 2٪. مع ذلك ، يلعب ضعف الدولار...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى دقائق اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش من المتوقع أن يظل التصنيع ISM في منطقة...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول الأولى عام 2023 منخفضة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.40٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.03٪ وانخفض مؤشر ناسداك...
الين الياباني هو أحد العملات القليلة التي حافظت على قوتها اليوم مقابل الدولار الأمريكي. خلال الجلسة الآسيوية ، ارتفع الين بشكل واضح مقابل الدولار ، ولكن...
اليوم ، كانت المفاجأة الكبرى هي انخفاض التضخم في ألمانيا ، على الرغم من أن الانخفاض الكبير كان بسبب التراجع لمرة واحدة في أسواق الطاقة. بالطبع ، قد تكون...
النفط يتوقع Commerzbank انتعاشًا في أسعار النفط. حدد البنك سعريًا مستهدفًا لبرنت عند 100 دولار للبرميل وصلت أسعار...
1:00 مساءً بتوقيت جرينتش - ألمانيا ، تضخم مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر. الفعلي: 8،6٪ سنويًا. المتوقع: 9.1٪ سنويًا. السابق: 10.0٪ سنويًا أشار التقرير...
أدت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية إلى محو جزء من مكاسب اليوم خلال الساعة الماضية. في وقت سابق ، كانت المكاسب...
شهد سهم منصات ميتا، عملاق الوسائط الاجتماعية ومقره مينلو بارك والذي يديره مارك زوكربيرج ، في عام 2022 أسوأ سوق للأوراق المالية له حتى الآن. خلال ذلك ،...
