(03.01.2023) نظرة على مخطط الذهب
ارتفاعات محلية جديدة للذهب في بداية العام الجديد. تستفيد المعادن الثمينة كمجموعة من ضعف الدولار الأمريكي ، على الرغم من أن جزءًا من ضعف الدولار قد تم محوه...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المزيد
ارتفاعات محلية جديدة للذهب في بداية العام الجديد. تستفيد المعادن الثمينة كمجموعة من ضعف الدولار الأمريكي ، على الرغم من أن جزءًا من ضعف الدولار قد تم محوه...
تشهد مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا اليوم مع تداول جميع المؤشرات الرئيسية بما يزيد عن 1٪. مؤشر FTSE 100 البريطاني (UK100) هو الأفضل أداءً حيث حقق...
تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا في بداية العام الجديد. يستمر التحرك الهبوطي الذي تم إطلاقه في النصف الثاني من ديسمبر...
بيانات التضخم الألمانية في دائرة الضوء (1:00 مساءً بتوقيت جرينتش) مؤشرات مديري المشتريات النهائية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشير...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم بشكل متفاوت - انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 1.3٪ ، وانخفض مؤشر كوسبي بنسبة 0.3٪ ، وتم...
ذكرت Tesla أن عمليات التسليم للربع الرابع من عام 2022 بلغت 405.278 سيارة مقابل توقعات 420.760 مركبة. بلغ إجمالي الطراز S والنموذج X 17147 وحدة مقابل توقعات...
يبدأ سوق العملات المشفرة بداية العام في حالة مزاجية أفضل ، وقد دافعت البيتكوين عن مستوى $ 16،500. انخفض تقلبات البيتكوين ، وكذلك تقلبات العملات...
تعزز الين الياباني بشكل طفيف يوم امس مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد أن أفاد مؤشر نيكاي بأن بنك اليابان يدرس رفع توقعات التضخم في يناير لإظهار نمو الأسعار...
دائمًا ما يكون الأسبوع الأول من العام الجديد مثيرًا للاهتمام حيث يقوم المتداولون بتخصيصات استراتيجية جديدة. سيستضيف هذا الأسبوع إصدار...
حزمة البيانات لشهر نوفمبر: • تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي: 5.5٪ سنويًا مقابل 5.6٪ سنويًا المتوقع (6.0٪ سنويًا سابقًا) •...
تم إصدار حزمة البيانات الأمريكية لشهر نوفمبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان الاهتمام في الغالب على بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي التي...
مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية تمحو المكاسب المبكرة عادDE30 أعلى من 14000 نقطة توسع مجموعة BMW (BMW.DE) تعاونها مع شركة Solid Power ارتفعت...
تستمر أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض على الرغم من المخاوف المتزايدة بشأن العرض. تشير تنبؤات الطقس الأخيرة إلى أن عاصفة شتوية ستؤثر على أجزاء كبيرة من...
قد يواجه زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي ارتفاع في معدل التذبذب اليوم في حدود الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش حيث سيتم الإعلان عن العديد من مجموعات...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح ثابت تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية لشهر نوفمبر بيانات الدخل والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض ، ولكنها تمكنت من محو جزء كبير من الخسائر المبكرة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.45٪ وانخفض...
تم إصدار حزمة البيانات الأمريكية للربع الثالث من عام 2022 في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. كان الاهتمام في الغالب على مراجعة الناتج المحلي الإجمالي...
التعافي على المدى القصير يتعثر. مخطط الاسبوعي يتراجع مؤشر داكس من أعلى مستوى أسبوعي (14227 نقطة) وينزلق إلى المنطقة السلبية لجلسة التداول...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم