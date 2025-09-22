مؤشر داكس: الاتجاه التصاعدي موضع تساؤل
التعافي على المدى القصير يتعثر. مخطط الاسبوعي يتراجع مؤشر داكس من أعلى مستوى أسبوعي (14227 نقطة) وينزلق إلى المنطقة السلبية لجلسة التداول...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
أعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا عن قراره النهائي بشأن سعر الفائدة لعام 2022 اليوم في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. توقعت السوق أن يبقى سعر...
من المقرر أن يعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا قراره النهائي بشأن سعر الفائدة لعام 2022 اليوم في تمام الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يترك...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى من المتوقع أن يبقي المركزي الاسباني أسعار الفائدة دون تغيير الإصدار النهائي لتقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بارتفاع ملحوظ مع ارتفاع جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية بأكثر من 1٪. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.49٪ ، وارتفع...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم بارتفاع حاد، حيث أضاف مؤشر داكس 1.54٪ حيث حاولت الأسهم التعافي من عمليات البيع الأخيرة قبل موسم العطلات. تحسنت...
ارتفع سهم FedEx (FDX.US) بأكثر من 4.0٪ يوم الأربعاء على الرغم من الأرقام الفصلية المختلطة. الشركة التي تعتبر واحدة من رواد الاقتصاد تخطط لتحسين الربحية...
انتعشت ثقة المستهلك مرة أخرى في ديسمبر ، عاكسة الانخفاضات المتتالية في أكتوبر ونوفمبر لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022. تحسنت مؤشرات الوضع والتوقعات...
نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية لكنه فشل في إطلاق تحركات كبيرة في سوق النفط. انخفضت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع بينما ارتفعت مخزونات...
على الرغم من التقلبات المنخفضة نسبيًا ، تمكن البائعون من دفع زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي إلى ما دون مستوى الدعم الرئيسي عند 1.2150 ، والذي...
وفقًا لتقارير من بوابة Electrek ، ستتوقف تسلا عن التوظيف وتستعد لموجة أخرى من تسريح الموظفين بسبب آفاق الاقتصاد الكلي القاتمة وارتفاع أسعار الطاقة ، مما...
كان قرار البنك الياباني يوم أمس بتوسيع النطاق حول العائد المستهدف للسنوات العشر قرارًا متفائلًا وأدى إلى ارتفاع الين الياباني بينما انخفضت أسواق الأسهم....
من المقرر أن تفتح مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية على ارتفاع شهد مؤشر أسعار المستهلكين الكندي تباطؤًا من 6.9 إلى 6.6٪ على أساس سنوي في نوفمبر مؤشر مجلس...
تمكنت المؤشرات الأمريكية من التعافي من الانخفاضات المبكرة وأغلقت تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.10٪ ، وارتفع مؤشر...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم منخفضة في الغالب ، حيث انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.42٪ حيث واصل التجار استيعاب الرسائل المتفائلة من البنوك...
انخفض الغاز الطبيعي بأكثر من 8.0٪ خلال جلسة اليوم حيث طغت توقعات ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين على الأخبار المتعلقة بإعادة افتتاح...
مدد الدولار الأميركي مقابل الين الياباني عمليات البيع التي أشعلتها حركة بنك اليابان الأخيرة واخترق ما دون المستوى 132.00. انخفض الزوج بما يقرب من 600 نقطة...
ارتفع سعر الفضة بشكل حاد يوم الثلاثاء ويقترب من أعلى مستوى له في ثمانية أشهر حيث يحاول المستثمرون تقييم كيف ستنظر عملية التضييق الصارمة لبنك الاحتياطي...
