حصاد السلع - النفط والذهب والغاز الطبيعي(20.12.2022)
النفط تتوقع سيتي جروب أن ينمو الطلب على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل فقط يوميًا في عام 2023 مع نمو العرض بوتيرة أعلى بكثير. وفقًا لـ Citi...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المؤشرات الأوروبية تتعافى من الخسائر السابقة يحاول مؤشر داكس الصعود مرة أخرى فوق 14000 نقطة تنخفض أسهم Rheinmtall بعد أن أوقفت...
فاجأ بنك اليابان الأسواق اليوم بقراره توسيع النطاق حول عائد 10 سنوات المستهدف من 25 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس. في حين تركت أسعار الفائدة دون تغيير ، يمكن...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى ارتفاع الين الياباني بعد أن قام بنك اليابان بتوسيع نطاق YCC بيانات سوق الإسكان من الولايات المتحدة ، مبيعات...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.90٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.49٪ وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.49٪....
وسع بنك اليابان نطاقه حول العائد المستهدف إلى +0.50٪ من + -0.25٪. بالنظر إلى أن البنك استمر في التدخل عند الحد الأعلى للنطاق ، فإن هذه الخطوة تعزز بشكل...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع طفيف ، مع ارتفاع مؤشر داكس بنسبة 0.36٪ ، حيث أظهرت بيانات مناخ الأعمال IFO الألمانية تحسنًا شهريًا ثالثًا...
يتم حاليًا التعليق على حد أقصى لسعر الغاز المستقر في الاتحاد الأوروبي عند 180 EUR M / Wh على نطاق واسع من قبل ممثلي العالم السياسي والاقتصادي. الكرملين:...
تراجع Moderna (MRNA.US) بنسبة 1.5 ٪ تقريبًا على الرغم من ترقية Jefferies لموقفها من شركة تصنيع الأدوية إلى "الشراء" من "الانتظار"...
واصلت الأسهم الأمريكية التحرك هبوطيًا يوم الاثنين بعد أن سجلت ثلاثة مؤشرات رئيسية في وول ستريت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي للمرة الأولى...
انخفض سعر الغاز الطبيعي إلى أقل من 6.0 دولارات / مليون وحدة حرارية بريطانية في بداية الأسبوع الجديد حيث قد تؤدي توقعات الطقس المعتدل إلى انخفاض الطلب على...
شارك محللو Citibank توقعاتهم مع السوق حيث قدروا أن أسعار سبائك الذهب قد تصل إلى 1900 دولار للأونصة في النصف الثاني من عام 2023 بفضل الطلب القوي على السبائك...
تعرض زوج اليورو / الدولار الأمريكي للضغط بسبب الأداء الضعيف للأسهم الأسبوع الماضي ، بينما كان الدولار الأمريكي يتعافى حيث يواصل المستثمرون الابتعاد عن...
تكتسب أسهم تسلا ما يقرب من 3 ٪ قبل الافتتاح بعد استسلام ايلون ماسك لنتائج استطلاع توتير الخاص به. نتيجة لذلك ، تنحى ماسك عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة توتير،...
تخسر عملة Algorand المشفرة على الرغم من شراكة المطورين مع FIFA قبل بضعة أشهر. نتيجة لذلك ، ظهر شعار Algorand خلال بعض أكبر المباريات في كأس العالم في قطر....
يعتبر هبوط أسهم فولكس فاجن (VOW.1DE) اليوم هو تأثير توزيعات الأرباح الخاصة بتاريخ سابق بمبلغ 19،06 يورو لأسهم Porsche IPO. لكن الشركة لا تزال...
ارتفعت مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية مؤشر داكس يختبر ويدافع عن مساحة 14000 نقطة بورش تنضم إلى مؤشر داكس يتم تداول أسواق الأسهم...
شهد اليورو مقابل الين الياباني بعض الحركات اليوم. انخفض الزوج إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 200 ساعة خلال التعاملات الآسيوية حيث ارتفع الين على خلفية...
