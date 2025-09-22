(19.12.2022) نظرة على مخطط الغاز الطبيعي
أطلقت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة (NATGAS) أسبوع تداول جديد مع فجوة أسعار هبوطية كبيرة. يتم تداول الغاز الطبيعي منخفضًا بنسبة 6٪ تقريبًا خلال...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى مؤشرات IFO الألمانية لشهر ديسمبر في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش خطاب من دي جويندوس من البنك المركزي...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض اليوم. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.2٪ ، وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1٪ بينما انخفض...
استمرت المشاعر المتشائمة الناجمة عن الموقف المتشدد للبنوك المركزية الرئيسية اليوم وتزيد من الضغط على المؤشرات العالمية فقد مؤشر داكس 0.67٪ اليوم ،...
تستمر جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية في الانخفاض حيث لا يزال التجار قلقين بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي مع تحركت البنوك المركزية حول العالم بقوة لكبح...
شهدت الأسواق المالية العالمية أسبوعًا حافلاً مع قرارات البنوك المركزية ، وبالتحديد بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي ، مما أدى...
تستمر أسعار الغاز في الولايات المتحدة في الانخفاض بعد أن فشل المشترون في اختراق المقاومة الرئيسية عند المستوى 47.00 مرة أخرى أمس. أظهر تقرير EIA بالأمس...
تكتسب أسهم شركة Planet Labs (PL.US) ، إحدى الشركات الرائدة في توفير بيانات الأقمار الصناعية والتصوير ، ما يقرب من 11٪ بعد أن أبلغت الشركة عن نتائج مالية...
فاجأ مؤتمر البنك المركزي الأوروبي يوم أمس وموقف كريستين لاغارد الأسواق ، التي لم تتوقع أن يكون البنك المركزي الأوروبي ، المحافظ حتى الآن في أفعاله ومتشائمًا...
مارس بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد ضغوطًا على مؤشرات الأسهم العالمية وتضخم هذا الضغط بعد يوم واحد من قبل البنك المركزي الأوروبي الأكثر تشددًا. كان ستاندرد...
تم إصدار مؤشرات فلاش PMI لشهر ديسمبر من فرنسا وأوروبا هذا الصباح في الساعة 8:15 صباحًا بتوقيت جرينتش و 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش ، على التوالي. جاءت البيانات...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى فلاش PMIs من أوروبا والولايات المتحدة خطابات من البنك المركزي الأوروبي وأعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي تم...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض كبير حيث أضاف البنك المركزي الأوروبي المتشدد إلى ضغوط ما بعد لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC)....
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة يوم امس بعمق في المنطقة الحمراء ، مع انخفاض مؤشر داكس بنسبة 3.28٪ حيث أثار تفاؤل البنك المركزي الأوروبي مخاوف المستثمرين. ورفع...
يبدو أن اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم لن يجلب أي مفاجآت وسيظل في الأساس طغى عليه الاحتياطي الفيدرالي أو حتى البنك الوطني السويسري. على الرغم من أن...
انخفض زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بما يزيد عن 200 نقطة اليوم حيث استوعب المستثمرون قرار بنك إنجلترا الأخير برفع أسعار الفائدة بمقدار 50...
سيتم منح المنظمين الأمريكيين حق الوصول إلى إجراء عمليات تدقيق للشركات الصينية المدرجة في وول ستريت ، وفقًا لأحدث التقارير من بلومبرج. أثرت مخاطر الشطب...
تعرضت أسهم شركة تطوير اللقاحات من الجيل التالي Novavax (NVAX.US) لضغوط في مواجهة عرض بقيمة 125 مليون دولار لبيع أسهم عادية. من المتوقع أن يتم ضخ أموال...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات الأمريكية من الغاز الطبيعي انخفضت بمقدار 50 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر من -21 مليار...
