اسهم نوفافاكس تهوى بما يقرب من 20 ٪ 📉
تعرضت أسهم شركة تطوير اللقاحات من الجيل التالي Novavax (NVAX.US) لضغوط في مواجهة عرض بقيمة 125 مليون دولار لبيع أسهم عادية. من المتوقع أن يتم ضخ أموال...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات الأمريكية من الغاز الطبيعي انخفضت بمقدار 50 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 9 ديسمبر من -21 مليار...
Major Wall Street indices fell sharply on Thursday as investors expect that the Fed will maintain its current stance on interest rates for longer. Also...
بدأت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الصحافة بعد الاجتماع مع تأخير بضع دقائق. بدأ العرض بقراءة بيان السياسة البيان الافتتاحي: وأشار...
صدر تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر نوفمبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم. تبين أن البيانات كانت مخيبة للآمال مع انخفاض مبيعات التجزئة الرئيسية...
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر ، وهي رابع زيادة في الأسعار ، بعد زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس....
رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.50٪ كما كان متوقعًا على نطاق واسع. ومع ذلك ، أبلغ البنك المركزي الأوروبي...
أعلن بنك إنجلترا قرار السياسة النقدية في الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.50٪...
سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره القادم بشأن السياسة النقدية اليوم في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش. بصرف النظر عن قرار سعر الفائدة ، سينشر البنك...
تجلب جلسة التداول الألمانية يوم الخميس انخفاضات في تقييمات الأسهم التي يتكون منها مؤشر داكس. يظل اهتمام المستثمرين بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة...
أعلن البنك الوطني السويسري بالفعل عن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ولكن هناك بنكان مركزيان رئيسيان آخران ، من المقرر أيضًا أن يتخذوا قرارًا بشأن...
أعلن البنك الوطني السويسري عن قرار سياسته النقدية في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش ولم يقدم أي مفاجأة. وزادت أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع قفز...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل قرارات أسعار الفائدة من البنك المركزي السويسري ، وبنك النرويج ، وبنك إنجلترا ، والبنك المركزي الأوروبي تصدر...
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداول يوم أمس منخفضة بعد أن كان بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددًا. في حين أن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كان متماشياً...
قامت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، بما يتماشى مع توقعات السوق انتقل متوسط الرسم النقطي من...
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ، إلى نطاق 4.25-4.50٪ ، وهو قرار يتماشى مع توقعات السوق. ومع ذلك ، تراجعت مؤشرات...
أعلنت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن قرارها الأخير بشأن السياسة النقدية واتضح أنه يتماشى مع توقعات السوق. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة...
تستمر المكاسب على العملات المشفرة اليوم ، مع كون الأسواق المالية العالمية بشكل عام في حالة مزاجية المخاطرة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق...
تبني مؤشرات وول ستريت على مكاسب الأمس حيث يتزايد قرار سعر الفائدة في لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC). يتم تداول جميع مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية...
