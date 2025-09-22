النفط ينخفض بعد البناء الهائل في مخزونات الولايات المتحدة
صدر للتو تقرير حكومي رسمي عن مخزونات النفط الأمريكية. بينما أشار تقرير API الذي صدر أمس إلى زيادة كبيرة في مخزون النفط الخام بلغت 7.82 مليون برميل ، أظهرت...
أخبار الأسواق
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
صدر اليوم تقرير مبيعات التجزئة الكندية في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يُظهِر التقرير انخفاض شهري في مبيعات التجزئة الرئيسية. مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 1.6%, المتوقع: -0.8%, الفعلي: -0.8% مبيعات التجزئة الأساسية (M/M): السابق: 2.2%, المتوقع: -0.4%, الفعلي: -1.2% المصدر:...
بدأت المؤشرات الأمريكية جلسة التداول النقدية دون تغيير يحافظ US100 على نطاق التداول السابق بعد فشله في الاختراق فوق 12100 نقطة يتم...
تنتظر العملات المشفرة قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. هذا العام ، تسببت المؤتمرات الصحفية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في زيادة التقلبات...
تتحمل شركات الطيران منخفضة التكلفة عبء مخاطر التباطؤ الاقتصادي وما ينتج عن ذلك من انخفاض الطلب من السوق التي تفضل النقل الجوي "ذي الميزانية المحدودة"....
انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 104 يوم الأربعاء بعد أن انزلق خلال الليل حيث عزز انخفاض قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التوقعات...
تراجع زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي قليلاً اليوم حيث استوعب التجار أحدث البيانات الاقتصادية من بريطانيا العظمى. أظهر تقرير الوظائف في المملكة...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً قرار سعر الفائدة الفيدرالية الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش تقرير وزارة الطاقة عن مخزونات النفط تستعد...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس على ارتفاع ، ولكنها محا معظم المكاسب المبكرة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.73٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل حاد يوم الثلاثاء مع ارتفاع مؤشر داكس 40 بنسبة 2.51٪ إلى حوالي 14،480 نقطة ، مدفوعة بالمكاسب في قطاعات العقارات...
عمليات السحب من بورصة Binance آخذة في الارتفاع. وفقًا للبيانات السابقة من منصة التحليلات Nansen ، شهدت Binance رقماً قياسياً قدره 902...
على الرغم من المعنويات السلبية الناجمة عن إفلاس بورصة FTX والوضع غير الواضح لمنافسها الرئيسي Binance ، تسجل العملات المشفرة الرئيسية مكاسب قوية يوم امس،...
ارتفعت أسعار النفط بنحو 3.0٪ يوم الثلاثاء حيث طغت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع وتزايد التفاؤل بشأن إعادة فتح الصين...
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد يوم الثلاثاء بعد مجموعة من التوقعات الجوية الجديدة التي تشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الولايات المتحدة سيواجه...
ارتفعت أسهم شركة Moderna (MRNA.US) بنسبة 25٪ اليوم بعد أن أظهرت نتائج لقاح mRNA جديد واعدة في دراسة أولية. كما تكتسب أسهم شركة Merck...
تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني ارتفاع أسهم Oracle (ORCL.US) في نتائج ربع سنوية متفائلة يظهر لقاح...
خلال الأسابيع الماضية ، كان الموضوع الأول بلا شك البنوك المركزية والتضخم. يتساءل المستثمرون الآن عما إذا كانت الأسواق ، بعد دورة من ارتفاع أسعار الفائدة...
تعرض سوق العملات المشفرة للضغط مرة أخرى في مواجهة الجدل المتزايد حول تقرير محاسبي من قبل Mazars ، وهي شركة مستخدمة من قبل أكبر شركة تبادل عملة معماة Binance....
ذكرت شركة التعدين Blockchain Argo Blockchain (ARB.UK) أمس أنها تجري مفاوضات متقدمة لبيع بعض الأصول وتمويل المعدات لتعزيز ميزانيتها العمومية وتحسين السيولة....
تجلب جلسة التداول الألمانية يوم الثلاثاء معنويات أفضل للمستثمرين. مع ذلك ، ستخضع هذه لاختبار مهم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش ، حيث سيتم نشر قراءة...
