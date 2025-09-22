ارتفع مؤشر داكس قبل صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي
تجلب جلسة التداول الألمانية يوم الثلاثاء معنويات أفضل للمستثمرين. مع ذلك ، ستخضع هذه لاختبار مهم في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش ، حيث سيتم نشر قراءة...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
النفط يرى Bank of America أن هناك فرصة كبيرة لعودة سعر برنت فوق 90 دولارًا للبرميل بسرعة وسط إعادة فتح الصين ومحور الاحتياطي الفيدرالي. من...
وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ، قررت الحكومة الصينية تأجيل اجتماع اقتصادي مرتقب للغاية كان من المقرر أن يبدأ يوم الخميس. وسبب تأجيل الاجتماع هو زيادة حالات...
يعتبر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر من أهم الإصدارات اليوم (1:30 مساءً بتوقيت جرينتش). تزداد أهمية البيانات حيث سيتم إصدارها...
المؤشرات الأوروبية ترتفع تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر في دائرة الضوء خطابات محافظي بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الأسترالي تشير...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس مرتفعة مع ارتفاع جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية بأكثر من 1٪. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.43٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز...
انخفض سهم ريفيان (RIVN.US) بأكثر من 4.0٪ في السوق الأولي بعد أن أوقف منتج السيارات الكهربائية خطط تصنيع شاحنات كهربائية في أوروبا مع Mercedes-Benz...
بعد انهيار بورصة العملات المشفرة FTX ، حث الرئيس التنفيذي لشركة باسننس بورصات العملات المشفرة الأخرى على الكشف عن التفاصيل المتعلقة بصحتها المالية (خاصة...
كانت بداية الأسبوع في الأسواق هادئة إلى حد ما حتى الآن. تراجعت المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ ولكن نطاق الانخفاض كان معتدلاً. يمكن رؤية صورة مماثلة...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل تعلن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والبنك المركزي السويسري...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في بداية أسبوع جديد. انخفض مؤشر Nikkei بنسبة 0.2٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة...
انخفض تضخم مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 7.4٪ على أساس سنوي في نوفمبر من 8.0٪ في الشهر السابق ، مخالفاً تقديرات المحللين البالغة...
وفقًا لمصادر غير مؤكدة ، يُقال أن شركة TC Energy تخطط لإعادة تشغيل Keystone جزئيًا بدءًا من 10 ديسمبر. نتيجة لذلك ، اكتسبت عمليات بيع النفط قوة ، مع اقتراب...
ارتفعت أسهم DocuSign (DOCU.US) بأكثر من 16.0٪ يوم الجمعة بعد أن سجلت شركة البرمجيات نتائج ربع سنوية قوية. ربحت الشركة 57 سنتًا للسهم...
ارتد TNOTE من مستوى مهم للغاية بعد أرقام التضخم الأخيرة التي تشير إلى أن الأسعار لا تتراجع بالسرعة التي يريدها السوق. ومن المثير للاهتمام أن الحركة على...
ارتفعت المعادن الثمينة بشكل حاد في فترة ما بعد الظهر وسط ضعف الدولار الأمريكي حتى مع ارتفاع تضخم أسعار المنتجين أكثر من المتوقع في نوفمبر ، مما زاد من...
في حين أن هدوء عيد الميلاد يلوح في الأفق بشكل كبير ، إلا أنه لم يكن موجودًا بعد ، وبالتأكيد لن يكون هنا الأسبوع المقبل. يستعد المستثمرون لقرارات الفائدة...
عزز التحسن في الميول تجاه المخاطرة العملات الحساسة للمخاطر مثل الدولار الأسترالي خلال جلسة اليوم. طغى تخفيف قيود Covid في الصين والمحادثات بين ممثلي الولايات...
وفقًا لوكالة الأنباء الروسية المملوكة للدولة ، من المقرر أن يجتمع ممثلون عن الولايات المتحدة وروسيا اليوم في اسطنبول بتركيا. التفاصيل شحيحة حتى الآن ولا...
