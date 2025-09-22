تسلا تحت الضغط بعد خفض كبير للإنتاج في شنغهاي📉
أفادت وكالة رويترز للأنباء أن تسلا (TSLA.US) تعتزم تعليق إنتاج الموديل Y بالكامل في شنغهاي بين 25 ديسمبر و 1 يناير. واستشهدت رويترز بمذكرة داخلية من الشركة...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
يتراجع أداء الدولار الأمريكي وسط تحسن عام في مزاج المخاطرة. سيبقى الدولار في مركز الاهتمام اليوم ، خاصةً في فترة ما بعد الظهر حيث من المقرر أن يصدر تقرير...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر تقرير WASDE ، ثقة المستهلك في ميشيغان تشير...
قطعت مؤشرات وول ستريت سلسلة الخسائر وأغلقت تداول يوم أمس بمكاسب جيدة. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.75٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.55٪ ، وارتفع...
وسعت غالبية المؤشرات من القارة القديمة خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي ، مع إغلاق مؤشر داكس هبوطيًا حول الخط الثابت ، في حين انخفض مؤشر كاك 40 وفوتسي...
ارتفع سعر الغز الطبيعي بما يزيد عن 5.00٪ حيث من المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر برودة خلال الأسبوعين المقبلين إلى زيادة الطلب على التدفئة. جاءت زيادة الأسعار...
تراجع خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت في وقت مبكر من الجلسة لتصل إلى مستويات لم نشهدها منذ نهاية ديسمبر 2021 ، ومع ذلك أصبح المشترون أكثر نشاطًا...
قدم Goldman Sachs (GS.US) توقعات صعودية لسوق النحاس لعام 2023-24. يتوقع محللو البنك أن يقفز السعر من 8500 دولار حاليًا لكل نغمة إلى 11000 دولار لكل نغمة...
منذ فترة ، رأينا انتعاشًا في سوق النفط بسبب تسرب خط أنابيب Keystone ، والذي تم بالفعل إجراء تحقيق فيدرالي بشأنه. ومع ذلك ، بدأ النفط حركته الهبوطية بعد...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 230 ألف مليون في الأسبوع المنتهي في 3 ديسمبر ، مقارنة بـ 225 ألفًا في الأسبوع السابق. جاءت قراءة...
قالت شركة TC Energy ، المشغلة لخط أنابيب النفط Keystone الذي يربط بين كندا والولايات المتحدة ، إنها تعمل بنشاط لحل مشكلة أدت إلى تسرب في خط أنابيب نفط...
يتحرك سعر البيتكوين في اتجاه جانبي ويستقر دون المستوى 17000 دولار. سيكون لدينا ما لا يقل عن اثنين من محفزات التقلب في الأيام المقبلة ، أولهما هو انتهاء...
شهدت الأسهم الصينية جلسة تداول قوية حيث طغى التفاؤل الناجم عن سياسة الصين المتغيرة تجاه كوفيد على المخاوف من حدوث ركود عالمي على الأقل في الوقت الحالي....
تجلب جلسة الأربعاء في سوق الأسهم الألمانية معنويات متباينة بين المستثمرين. ينشر مؤشر داكس انخفاضات معتدلة ليوم آخر على التوالي ويتجه نحو الدعم الأدنى لمنطقة...
شهدت المؤشرات الأمريكية يوم أمس جلسة متشائمة أخرى على التوالي ، لكن حجم الانخفاضات كان أقل مما كان عليه في اليومين السابقين عندما انخفضت جميع مؤشرات وول...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى لا توجد إعلانات جديدة حول تخفيف القيود في الصين خطابات من أعضاء البنك المركزي الأوروبي والبنك المركزي السويسري...
المؤشرات الأمريكية لديها جلسة متشائمة أخرى خلفها ولكن الانخفاضات يوم الأربعاء لم تكن حادة مثل يوم الاثنين أو الثلاثاء. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة...
واصلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية خسائرها الأخيرة ، حيث أغلق مؤشر داكس هبوطيًا بنسبة 0.57٪ حيث واصل المستثمرون موازنة مخاوفهم المستمرة من الركود...
