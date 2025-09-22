الملخص اليومي: لا تزال مخاطر الركود تلقي بثقلها على الأسواق
واصلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية خسائرها الأخيرة ، حيث أغلق مؤشر داكس هبوطيًا بنسبة 0.57٪ حيث واصل المستثمرون موازنة مخاوفهم المستمرة من الركود...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
انخفض خام برنت وغرب تكساس الوسيط بما يزيد عن 2.0٪ وعمق الانخفاضات الأخيرة حيث فشل التراجع بأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية في استعادة التفاؤل...
انخفض سهم Airbnb (ABNB.US) بأكثر من 3.5٪ يوم الأربعاء بعد أن خفض مورغان ستانلي تصنيف شركة تأجير العطلات إلى وزن أقل من الوزن المتساوي بسبب تباطؤ النمو...
دولار أمريكي / ين ياباني لنبدأ تحليل اليوم بزوج العملات USDJPY ، حيث يتمتع البائعون بأعلى مستوى منذ النصف الثاني من أكتوبر. بالنظر إلى الفاصل...
فشل نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في إحداث تحركات كبيرة في سوق النفط. انخفضت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع ، في حين ارتفعت مخزونات البنزين...
رفع بنك كندا سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25٪ كما كان متوقعًا على نطاق واسع ودفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008. وأضاف...
في الأيام الأخيرة ، ابتعد الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي عن أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1.2355 دولارًا والذي بلغه في وقت سابق من...
تجلب جلسة التداول يوم الأربعاء في البورصة الألمانية انخفاضات معتدلة في الأسهم التي يتكون منها مؤشر داكس. التقويم الكلي لجلسة اليوم ضعيف نوعًا ما ، عدى...
كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث على أساس سنوي كما يلي: التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي: 2.3٪ مقابل 2.1٪ متوقع...
لا تزال أسعار النفط تحت الضغط اليوم على الرغم من إعلان الصين عن تخفيف كبير لقيود كوفيد. في حين أن رفع القيود المفروضة على الحركة والسفر في ثاني أكبر اقتصاد...
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية عن تخفيف كبير لقيود الوباء في البلاد اليوم ، بما في ذلك بعض القيود التي كانت سارية لفترة طويلة. سيتم الآن السماح للمرضى...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض الصين تخفف قيود كوفيد يتوقع بنك كندا رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ارتفع معدل...
شهدت المؤشرات الأمريكية جلسة سيئة أخرى خلفها حيث انخفضت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بأكثر من 1٪ لليوم الثاني على التوالي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة...
جلبت جلسة الثلاثاء عمليات بيع في سوق الأسهم العالمية. أنهت مؤشرات الأسهم الرئيسية من القارة القديمة الجلسة باللون الأحمر. انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.72٪...
انخفض سهم Meta Platforms (META.US) بأكثر من 6.0٪ يوم الثلاثاء حيث أثار مجلس حماية البيانات الأوروبي مخاوف بشأن مبيعات الإعلانات المستهدفة لعملاق وسائل...
استمرت أسعار النفط في الانخفاض بشكل حاد يوم الثلاثاء لتصل إلى مستوى لم نشهده منذ بداية العام حيث طغت مخاوف الطلب المتزايدة على تأثير سقف الاتحاد الأوروبي...
قفز زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي إلى أعلى مستوى منذ بداية نوفمبر يوم الثلاثاء مع استمرار انخفاض أسعار النفط وانتعاش الدولار الأمريكي في الضغط...
تراجعت المؤشرات الأمريكية يوم الثلاثاء ، لتكمل الخسائر من الجلسة السابقة حيث أدت البيانات المتفائلة الأخيرة من الاقتصاد الأمريكي إلى بعض عدم اليقين بشأن...
تحاول الببيتكوين الاحتفاظ بمستويات 17000 دولار على الرغم من تدهور المعنويات بشأن مؤشرات سوق الأسهم. ذكرت شركة المحلل Glassnode أن العملة المشفرة...
ستقوم شركة Taiwan Semicondcutor Manufacturing Company (TSM.US) باستثمار 40 مليار دولار في ولاية أريزونا. من المرجح أن يكون عملاء الشركة الأوائل هم Apple...
