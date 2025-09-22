حصاد السلع - النفط والذهب والغاز الطبيعي والقطن (06.12.2022)
النفط يفرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع حدا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل سيتم تعديل الاتفاقية كل شهرين للتأكد...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
اتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي قراره بشأن سعر الفائدة في الساعة 03:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 3.1٪ من 2.85٪ ، معززًا الدولار...
تعرضت مؤشرات الأسهم الأمريكية للضرب أمس ، مع إغلاق جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية على انخفاض بنسبة 1٪. يمكن تسمية المفاجأة الإيجابية في بيانات ISM كسبب...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح بيانات الميزان التجاري من الولايات المتحدة وكندا ، تقرير API حول مخزونات النفط قطعت الطلبيات...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس منخفضة مع انخفاض جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية بما يزيد عن 1٪. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.79٪ ، وانخفض مؤشر...
أنهت الجلسة الأوروبية الجلسة الأولى من الأسبوع منخفضة ، مع تراجع مؤشر داكس بنسبة 0.56٪ حيث طغت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال على الأنباء...
تراجعت أسهم ستاربكس (SBUX.US) بما يزيد عن 1.3٪ يوم الإثنين بعد أن خفض دويتشه بنك تصنيف سلسلة المقاهي للاستمرار في الشراء بسعر مستهدف يبلغ 106 دولارات....
في وقت مبكر من جلسة يوم امس ، قفز خام غرب تكساس إلى 82.70 دولارًا مع دخول سقف مجموعة السبع حيز التنفيذ اليوم واستوعب المستثمرون قرار أوبك + الأخير...
The risk-off sentiment remains in the markets this Monday, despite the encouraging news coming from China which was not enough to sustain the optimism...
وفقًا لتقارير بلومبيرج غير الرسمية ، تخطط شركة Tesla Inc (TSLA.US) لخفض الإنتاج في مصنعها في شنغهاي ، وسط مؤشرات على وجود مشاكل محتملة مع الطلب على السيارات...
تواصل أسعار الغاز انخفاضها الحاد الذي بدأ في النصف الثاني من أكتوبر ، وهو ما يتماشى مع الموسمية. عادة ، تصل الأساعار إلى أعلى المستويات الموسمية في سوق...
انخفض مؤشر الدولار إلى مستوى 104.15 ، وهو أدنى مستوى منذ نهاية يونيو ، حيث أدت احتمالات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ضغط أقل على العملة الأمريكية....
Cryptocurrencies are beginning to benefit from a global increase in risk appetite after news of more entities infected by the collapse of the FTX exchange...
انخفض الغاز الطبيعي إلى أقل من 6 مليون دولار أمريكي ، حيث نبدو توقعات الطقس في الولايات المتحدة عند ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوعين المقبلين. في غضون...
تجلب جلسة التداول الأولى في البورصة الألمانية هذا الأسبوع انخفاضات معتدلة في تقييمات الأسهم المدرجة في مؤشر داكس. يتركز اهتمام المستثمرين اليوم على Flatexdegiro...
ظل مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو دون تغيير عند 47.8 نقطة ، مما يعني أن الشركات شهدت ركودًا قادمًا لمدة خمسة أشهر حتى الآن. يمكننا...
سقف سعر النفط الروسي كان هناك الكثير من الاخبار في سوق النفط مؤخرًا. قررت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبعة تطبيق حد أقصى لسعر صادرات النفط...
وفقًا لما أوردته رويترز اليوم ، قد تصنف الصين تهديد فيروس Covid-19 على أنه من الفئة B بدءًا من يناير ، مما يحسن بشكل كبير المعنويات تجاه السوق الصينية....
Despite FTX-induced market declines, from which the vast majority of cryptocurrencies have yet to recover, Litecoin has erased all gains and is now nearly...
