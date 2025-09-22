تكتسب Litecoin زخمًا صعوديًا📈⚡
Despite FTX-induced market declines, from which the vast majority of cryptocurrencies have yet to recover, Litecoin has erased all gains and is now nearly...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
لقد بدأ أسبوع مثير جدا للنفط. قررت أوبك + ترك مستويات السياسة والإنتاج دون تغيير في اجتماع افتراضي أمس. كان مثل هذا القرار متوقعا لأن منتجي النفط يريدون...
تنتظر المؤشرات الأوروبية افتتاح ثابت العقوبات على النفط الروسي مؤشر ISM غير التصنيعي لشهر نوفمبر في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت...
أدى التحول المتشائم من باول في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى تحركات ضخمة في السوق - ارتفعت المؤشرات الأمريكية بينما تلقى الدولار الأمريكي ضربة كبيرة. سمح...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ مختلطة في بداية أسبوع جديد. تم تداول مؤشر Nikkei و S & P / ASX 200 بارتفاع طفيف بينما تراجع مؤشر...
أنهت معظم المؤشرات الأوروبية جلسة الجمعة منخفضة ، متأثرة بأسهم قطاعات النفط والغاز والتكنولوجيا. كان مؤشر داكس هو صاحب الأداء الأفضل...
ستطبق حكومات الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحراً قدره 60 دولارًا مع آلية تعديل لإبقاء السقف عند 5٪ أقل من أسعار السوق بعد...
أصدر Morgan Stanley نظرته بشأن زوج العملات NZDUSD. يرى البنك مركز شراء على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: تحديد أمر الشراء عند 0.6100 الهدف:...
لن يشهد الأسبوع الحالي إصدارات اقتصادية أمريكية اساسية ، ولكنه سيشمل بعض بيانات المسح الجديرة بالملاحظة ، بما في ذلك ISM للخدمات ومعنويات المستهلكين في...
انخفض معدل التضخم السنوي في ألمانيا إلى 10.0٪ على أساس سنوي في نوفمبر ، من 10.4٪ على أساس سنوي في الشهر السابق وأقل من تقديرات السوق البالغة 10.4٪....
النفط انخفضت أسعار النفط في بداية هذا الأسبوع وسط موجة من الاحتجاجات المناهضة لكوفيد في الصين يأمل السوق أنه على الرغم من ارتفاع عدد حالات...
نشهد انتعاشًا كبيرًا اليوم في كل من عقود مؤشر البر الرئيسي الصيني (CHNComp) ومؤشر هونج كونج (HKComp). تأتي الزيادات بعد أن خففت الصين السرد حول سياسة صفر...
تجلب جلسة التداول الألمانية الثانية هذا الأسبوع معنويات متضاربة حول أكبر الشركات الألمانية. يركز المستثمرون بشكل أساسي على قراءة التضخم في ألمانيا في الساعة...
تحاول العملات المشفرة التخلص من الانخفاضات التي حدثت في الأيام الأخيرة. صمد دعم البيتكوين عند 16000 دولار و يقوم المضاربون على الارتفاع برفع...
تعد بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الألماني لشهر نوفمبر من أهم القراءة الأوروبية لليوم. سيتم إصدار البيانات الخاصة بألمانيا بأكملها في الساعة 1:00...
بالأمس سمعنا حديث كريستين لاغارد المتشدد إلى حد ما تلمح إلى الحاجة إلى مزيد من التشديد. من الجدير بالذكر أن التضخم في منطقة اليورو لا يزال واضحًا...
قفز اليورو مقابل الدولار الكندي صعوديًا يوم أمس واختبر تصحيح 38.2٪ من الحركة الهبوطية التي أعقبت الوباء في منطقة 1.4065. فشل الثيران في الاختراق فوق المقاومة...
