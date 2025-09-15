اقرأ أكثر

أخبار الأسواق

أخبار العملات المشفرة: بيتكوين يحاول الحفاظ على ارتفاعه وسط ارتفاع تدفقات الصناديق المتداولة في البورصة 📈

١٥ سبتمبر ٢٠٢٥

يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...

ارتفعت أسهم ميكرون بنسبة 10% بفضل التوقعات القوية 🚀

١١ سبتمبر ٢٠٢٥

ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...

شركة الأسبوع – هيوليت باكارد إنتربرايز (11.09.2025)

١١ سبتمبر ٢٠٢٥

تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...

٢٠ مايو ٢٠٢٥
١٩ مايو ٢٠٢٥
٥:٣٨ م

الولايات المتحدة: مؤشرات الأسهم الأمريكية تتجه نحو الانخفاض مع استيعاب الأسواق لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

كشفت شركة إنفيديا عن العديد من الإعلانات الرئيسية في معرض كومبيوتكس تايبيه يوم الاثنين، بما في ذلك تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة للروبوتات الشبيهة بالبشر،...

