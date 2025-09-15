حصاد السلع - النفط، الغاز الطبيعي، الذهب، الكاكاو (20.05.2025)
النفط: يتراوح سعر خام برنت الحالي حول 65 دولارًا للبرميل، بينما يقترب سعر خام غرب تكساس الوسيط من 62 دولارًا. في الأسابيع الأخيرة، تباطأ انخفاض أسواق...
أخبار الأسواق
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
صدرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من كندا وجاءت كالتالي: مؤشر أسعار المستهلكين (Y/Y): السابق: 2.3%, المتوقع: 1.6%, الفعلي: 1.7% مؤشر أسعار المستهلكين...
أعلنت «بروكفيلد لإدارة الأصول»، «بروكفيلد»، من خلال استراتيجيتها للأسهم الخاصة في الشرق الأوسط، و«لونيت»، شركة إدارة...
أعلنت "أدنوك" وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، توقيع اتفاقية تمتد لخمس سنوات لتوريد ما يصل إلى 1.5 مليون طن من فحم الكوك المكلس، وهي مادة خام...
انخفضت أسهم شركة باسف بعد أن خفضت جيفريز توصيتها لشركة الكيماويات الألمانية العملاقة من "شراء" إلى "احتفاظ". ارتفعت أسهم دويتشه...
تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% ليصل إلى 0.6428 بعد أن خفض بنك الاحتياطي الأسترالي...
يتضمن التقويم الاقتصادي اليوم قرارات رئيسية للبنوك المركزية، حيث خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة المرجعية، ومن المتوقع أن يُجري بنك الاحتياطي الأسترالي...
تباينت أداء الأسواق الآسيوية، حيث قادت الصين المكاسب بعد خفض بكين لأسعار الفائدة. ارتفع مؤشرا شنغهاي وشنجن CSI 300 الصينيان وشنغهاي المركب بنحو 0.3%...
انخفض مؤشر US500 بنسبة 1% بعد تعافيه من انخفاض مبكر تجاوز 2%، بينما انخفض مؤشر US100 بنسبة 1.5%، وأغلق مؤشر US30 على انخفاض بنسبة 0.7%، حيث استوعب المستثمرون...
ندوة الكترونية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت دبي هل هذه نهاية الحرب التجارية؟ أوروبا مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الذهب يفتتح الأسبوع صاعد هل...
اقترحت شركة نيبون ستيل استثمار 14 مليار دولار في عمليات شركة يو إس ستيل، وفقًا لرويترز، بما في ذلك 4 مليارات دولار لمصنع صلب جديد، في إطار سعيها للحصول...
أعلنت دبي القابضة، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري، أنه بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية...
الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تغير مؤشر الاقتصاد الرائد في الولايات المتحدة (شهريًا) (أبريل): -1.0% فعلي مقابل -0.9% متوقع، -0.7% سابق (مُعدّل إلى -0.8%). انخفض...
كشفت شركة إنفيديا عن العديد من الإعلانات الرئيسية في معرض كومبيوتكس تايبيه يوم الاثنين، بما في ذلك تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة للروبوتات الشبيهة بالبشر،...
علّقت وزارة التجارة الصينية على قيود التصدير الأمريكية على الرقائق التي تستهدف هواوي، مؤكدةً أن الصين ستتخذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها إذا أضرّت الولايات...
أعلنت شركة أديس القابضة، تجديد عقد إحدى منصاتها البحرية المرفوعة، مع شركة أرامكو السعودية، بقيمة إجمالية متراكمة تُقدَّر بـ 1.61 مليار ريال. من...
أشار رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إلى أن التضخم لا يتراجع نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي بالسرعة المتوقعة، ويميل إلى خفض أسعار...
انخفضت أسعار الغاز الطبيعي (NATGAS) اليوم بنسبة 4.2%، وهي تخترق المتوسط المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (الخط الذهبي على الرسم البياني أدناه)، مما يُبطل الاتجاه...
أرست "أدنوك" عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم أو ما يعادل حوالي 17.9 مليار دولار على ما يصل إلى 400 شركة وطنية من الموردين والمصنّعين ومقدمي الخدمات...
صرح أحمد جاسم الزعابي- رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي أن إستراتيجية أبوظبي الصناعية ساهمت، منذ إطلاقها في يونيو 2022، في نمو ناتج القطاع في الإمارة...
