(29.11.2022) EURCAD نظرة على مخطط
قفز اليورو مقابل الدولار الكندي صعوديًا يوم أمس واختبر تصحيح 38.2٪ من الحركة الهبوطية التي أعقبت الوباء في منطقة 1.4065. فشل الثيران في الاختراق فوق المقاومة...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى الصين لن تغيير نهج كوفيد تعتبر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألماني والناتج المحلي الإجمالي الكندي من أبرز الأحداث...
تبين أن المؤتمر الصحفي المنتظر لمجلس الدولة الصيني كان مخيبا للآمال. على الرغم من بعض الأحاديث الإعلامية التي مفادها أن المجلس قد يعلن عن تخفيف قيود Covid...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة مع انخفاض جميع المؤشرات الرئيسية من وول ستريت بأكثر من 1٪. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.54٪ ، وانخفض...
محى النفط الخام خسائره المبكرة بعد أن أبلغت مجموعة أوراسيا أن أوبك + ستنظر بجدية في خفض الإنتاج الأسبوع المقبل ، ولكن هذه مجرد تكهنات غير مؤكدة في الوقت...
مجموعة أخرى من التعليقات المتشددة من اثنين من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي ويليامز وبولارد تسببت في بعض التحركات في السوق في المساء. عزز الدولار الأمريكي...
تميزت جلسة يوم امس بتدهور معنويات السوق مما يدعم تعافي الدولار الأمريكي مقابل العملات الأساسية. EUR / USD - مخطط الإطار الزمني اليومي خلال...
انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 3.0٪ خلال جلسة يوم امس حيث أدى القلق من الاحتجاجات في الصين ، وإفلاس BlockFi و"استسلام" المعدنين إلى تراجع معنويات...
تراجعت أسعار السكر بعيدًا عن أعلى مستوى لها في سبعة أشهر عند 20.45 سنتًا مع تراجع أسعار النفط ، مما دفع المنتجين إلى زيادة سحق السكر. من ناحية أخرى ، خفضت...
مع وصول شحنة ضخمة من الغاز الطبيعي المسال من شركة الطاقة الأسترالية Woodside Enenrgy إلى أوروبا للمرة الأولى ، واصلت أسهم Uniper (UN01.DE) عمليات البيع...
قفز زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى خلال خمسة أشهر في بداية الأسبوع الجديد على الرغم من ضعف معنويات السوق بسبب الاحتجاجات في...
تجلب جلسة التداول الألمانية الأولى هذا الأسبوع انخفاضات في تقييمات الشركات الكبرى. يركز المستثمرون بشكل أساسي على الوضع على أسهم Grup Adler و Brenntag....
أصدرت MUFG نظرة لزوج العملات NZDUSD. يرى البنك اتخاذ مركز بيع على الزوج بالمستويات التالية: دخول: 0.6243 الهدف: 0.6000.000 وقف الخسارة: 0.6425 توصي...
وصل خام غرب تكساس عند أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر 2021 ، وخام برنت عند أدنى مستوياته منذ يناير من هذا العام. وبالتالي ، يمكن القول أن النفط تراجع عن...
Protests erupted in China over the weekend as discontent over strict anti-Covid measures in the country grew. Protests were sparked by the death of 10...
الأسواق الأوروبية تتداول على انخفاض تثير الاحتجاجات المناهضة لسياسة صفر كوفيد جو النفور من المخاطرة خطاب باول وبيانات الوظائف الأمريكية...
بدأت المؤشرات الآسيوية وكذلك العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية والأمريكية الأسبوع الجديد على انخفاض وسط موجة جديدة من الاحتجاجات في الصين اندلعت...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة يوم الجمعة على ارتفاع في الغالب ، مع إغلاق مؤشر داكس الألماني فوق الخط الثابت ، وحقق أسبوعه الثامن على التوالي...
تقترب عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة ببطء من نهايتها ومن المتوقع أن تعود ظروف السيولة إلى طبيعتها بعد عطلة نهاية الأسبوع. سيشهد الأسبوع المقبل...
