يختبر الألمنيوم الدعم الرئيسي بينما لا تزال التوقعات قاتمة
انخفض سعر الألمنيوم إلى ما دون مستوى 2400 دولار للطن ، مما أدى إلى محو بعض المكاسب الأخيرة التي أثارتها التكهنات بأن الصين المستهلك الرئيسي قد تزيد من...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
انخفض سعر الألمنيوم إلى ما دون مستوى 2400 دولار للطن ، مما أدى إلى محو بعض المكاسب الأخيرة التي أثارتها التكهنات بأن الصين المستهلك الرئيسي قد تزيد من...
بالنظر إلى مخطط Litecoin في الفاصل الزمني H4 ، يمكننا ملاحظة حالة فنية مثيرة للاهتمام. بعد الحركة الصعودية القوية الأخيرة ، بدأ التصحيح في الظهور ، والذي...
تم تأكيد التكهنات الإعلامية الأخيرة اليوم بإعلان من بنك الشعب الصيني. قرر البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بنسبة 0.25٪. وفقًا لبنك الشعب...
تبين أن مراجعة تقرير الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثالث من عام 2022 كانت مفاجأة إيجابية حيث تمت مراجعة البيانات صعوديًا. بلغ النمو الألماني 0.4٪...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى تعديل الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثالث صعوديًا جلسة أمريكية أقصر بسبب عيد الشكر تم...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشكل متفاوت اليوم. انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 0.3٪ ، وانخفض مؤشر كوسبي و Nifty 50 بنسبة 0.1٪ وارتفع مؤشر...
واصلت المؤشرات الأوروبية مكاسبها للجلسة الثالثة يوم الخميس ، مع ارتفاع مؤشر داكس بنسبة 0.78٪ إلى 14547 ، وهو أعلى مستوى منذ السابع من...
تراجعت أسعار NATGAS بعيدًا عن أعلى مستوى لها في 9 أسابيع عند 8.20 دولارًا أمريكيًا في الجلسة السابقة على خلفية تراجع بأقل من المتوقع في المخزونات الأسبوع...
أصدر Credit Agricoleنظرته لزوج العملات GBPUSD. يرى البنك اتخاذ مركز بيع على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: 1.2065 الهدف:...
USDIDX - انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 106 يوم الخميس ، منخفضًا للجلسة الثالثة على التوالي نحو أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس. يقترب المؤشر من...
S&P500 لنبدأ تحليل اليوم بـ US500 الذي تمكن من اختراق المقاومة النفسية عند 4000 نقطة والتي تعمل الآن كخط الدعم الأول. يقوم المؤشر حاليًا...
تجلب جلسة التداول يوم الخميس في الأسواق الأوروبية معنويات أفضل للمستثمرين. يتم تداول مؤشر داكس فوق حاجز 14500 نقطة مع تراجع الشركات العقارية. كما تم اصدار...
تم الإعلان للتو عن محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي ، ولكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة في الأسواق. الماخذ الرئيسية: يحتاج البنك...
تحسن مزاج سوق العملات الرقمية أمس وسط رد فعل إيجابي للمؤشر على محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والأخبار الواردة من Genesis Capital ، والتي...
أعلن البنك المركزي التركي (CBRT) عن قرار السياسة النقدية في الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. لم تكن هناك مفاجأة. تم تخفيض سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع...
الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي هو أحد ارتفاع اليوم. في حين أن الزوج مدعوم في الغالب بضعف الدولار الأمريكي ، فقد يتم رصد بعض الطلب على الجنيه...
نُظر إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي صدر مساء أمس على أنه مسالم حيث تضمن الإشارة إلى أن عددًا من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي رأوا...
أعلن ريكسبانك قرار سياسته النقدية اليوم في الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. كان من المتوقع أن يقوم البنك المركزي السويدي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم