في التقويم الاقتصادي: عيد الشكر في الولايات المتحدة ، ودقائق البنك المركزي الأوروبي
تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى افتتاح أعلى قليلاً محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي ، وقرار سعر الفائدة من بنك ريكسبانك و CBRT عطلة...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.59٪ وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.28٪ وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.99٪....
تم إصدار محضر الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. كان يُنظر إلى المنشور على أنه مسالم. حيث ارتفعت مداخيل وول ستريت بشكل حاد ، بينما تحرك الدولار...
علق ماريو سينتينو ، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اليوم بحذر على السياسة النقدية في منطقة اليورو: أشار سينتينو إلى أن "الارتفاعات...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي انخفضت بمقدار 80 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر من 64 مليار...
على الرغم من المخاوف بشأن عودة سياسة صفر كوفيد الصينية ، والتي قد تضرب مصانع Tesla (TSLA.US) ، فإن أسهم شركة ايلون ماسك الرئيسية تكتسب ما يقرب من 6 ٪ اليوم...
فشل نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في إحداث تحركات كبيرة في سوق النفط. انخفضت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع بينما زادت مخزونات البنزين أكثر...
انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي في الولايات المتحدة إلى 47.6 في نوفمبر من 50.4 في أكتوبر ، وهو أقل بكثير من توقعات السوق...
ذكرت رويترز أن الحكومة الألمانية تخطط لفرض ضريبة بنسبة 33٪ على الأرباح المفاجئة لشركات الطاقة. وانخفضت أسهم شركات الطاقة الألمانية بعد تلقي معلومات...
يتراجع النفط في التجارة الأوروبية اليوم بسبب تقارير تفيد بأن الاتحاد الأوروبي يفكر في وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي في نطاق 65-70 دولارًا للبرميل. سيكون...
محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو الإصدار الرئيسي لليوم وسيتم نشر الوثيقة في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. اعتبر بيان السياسة الذي صدر...
صدرت اليوم مؤشرات فلاش مديري المشتريات في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر في الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. توقعت السوق أن يظل كلا المؤشرين في منطقة الانكماش...
ستشدد مدينة شنغهاي الصينية قيود الوباء على الأشخاص الذين يدخلون المدينة اعتبارًا من 24 نوفمبر. في هذه المرحلة ، لم تبالغ الأسواق في رد فعلها على الأخبار....
ارتفعت أسعار النفط بنحو 2.0٪ يوم الثلاثاء حيث ذكرت وول ستريت جورنال أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يخططان لفرض سقف على أسعار النفط الروسي...
تم تداول المؤشرات الأمريكية على ارتفاع يوم أمس مع ارتفاع جميع مؤشرات وول ستريت الرئيسية بأكثر من 1٪. ارتفع مؤشر S&P 500 وناسداك بنسبة 1.36٪ لكل...
تحاول البيتكوين الدفاع عن الدعم الرئيسي بالقرب من 15500 دولار. تعرضت العملات المشفرة للضغط مرة أخرى وسط تقارير من بلومبرج ، والتي أشارت نقلاً عن مصادرها...
واجهت حركة الانتعاش الأخيرة في الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تراجع الزخم. اختبر الزوج منطقة المقاومة التي تتراوح ما دون علامة 1.3500...
مجموعة المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح مبيعات التجزئة الكندية لشهر أكتوبر ، تقرير API حول مخزونات النفط الأمريكية خطابات من 3 أعضاء من بنك الاحتياطي...
