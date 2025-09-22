حصاد الأسواق (22.11.2022)
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض مع أداء أسهم شركات التكنولوجيا بشكل ضعيف. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.39٪ ، وانخفض مؤشر...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
تراجعت العملات المشفرة الرئيسية وسط الجدل بشأن أكبر ثقة للعملات المشفرة Grayscale ، والتي ترفض مشاركة إثبات الاحتياطيات بسبب "مخاوف أمنية"...
أطلقت أسعار النفط حركة انتعاش ضخمة بعد أن نفى المسؤولون السعوديون تقارير وول ستريت جورنال السابقة بشأن زيادة إنتاج نفط أوبك +. وقال وزير الطاقة السعودي...
قفز سعر الغاز الطبيعي بما يزيد عن 6٪ يوم الاثنين ، مواصلاً ارتفاعه الأسبوع الماضي بنسبة 7٪ حيث أدت التوقعات ببداية مبكرة لطقس الشتاء البارد إلى زيادة الطلب...
أصدر Credit Agricole تحليله بشأن زوج العملات EURUSD. الدخول: 1.0250.000 الهدف: 1.0000 وقف الخسارة: 1.0400
أصدر Credit Agricole تحليله بشأن زوج العملات GBPUSD. الدخول: 1.1806 الهدف: 1.1500.00 توقيف الخسارة: 1.2000
Credit Agricole issued a recommendation for the USDCHF currency pair. The Bank recommends taking a short position on the pair with following levels: Entry:...
أصدر Credit Agricole تحليله بشأن زوج العملات USDJPY. يرى البنك فرصة لاتخاذ مركز شراء على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: 141.79.000 الهدف:...
انخفض سعر النفط الخام بنحو 4.0٪ يوم الاثنين بعد أن ذكرت وول ستريت جورنال أن أوبك تدرس زيادة الإنتاج بما يصل إلى 500 ألف برميل في اليوم. اجتماع أوبك + في...
قفزت أسهم ديزني (DIS.US) ما يقرب من 9.0 ٪ قبل جرس الافتتاح بعد إعلان نهاية الأسبوع عن عودة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق بوب إيجر...
كان اليورو يتعافى مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القليلة الماضية ، ولكن هناك بعض الإشارات على أنه لا يزال هناك بعض الضغط الهبوطي. EUR...
تسجل العملات المشفرة بداية ضعيفة للأسبوع ، مع تراجع عملة البيتكوين مرة أخرى إلى منطقة 16000 دولار وسط مخاوف متزايدة بشأن تأثير الدومينو والجدل...
يمر اليورو مقابل الدولار الأميركي بأسبوع كبير قادمًا. سيكون للزوج الكثير من الفرص للتحرك بما في ذلك محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الأربعاء...
تغيرت المؤشرات الأوروبية قليلا مؤشر أسعار المنتجين الألماني مع انخفاض هائل في أكتوبر 2022 قرار سعر الفائدة لبنك الاحتياطي النيوزيلندي...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض خلال الجلسة الأولى لسوق الأسهم في الأسبوع الجديد. انخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.2٪...
واصلت أسعار النفط حركتها الهبوطية يوم الجمعة حيث طغى ضعف توقعات الطلب على المخاوف من جانب العرض. ورد أن الصين طلبت من السعوديين شحن كميات أقل...
سيكون الأسبوع المقبل أقصر ، على الأقل من حيث سيولة السوق ، حيث ستغلق الاسواق في الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة للاحتفال بعيد الشكر. سيكون...
شارك كولين من الفيدرالي تعليقات متشددة نسبيًا مع السوق: توقعات التضخم ثابتة بشكل معقول رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لا يزال مطروحًا...
سجلت أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم Binance في نهاية الأسبوع تدفقات يومية قياسية من BTC في تاريخها ، مما يشير إلى أن المستثمرين الذين يخزنون...
