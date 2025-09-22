نظرة على الشركات التي لديها فرصة للاستفادة من كأس العالم لكرة القدم
بدأت بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في قطر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر من هذا العام. في الملاعب وأمام شاشات التليفزيون سنتابع بحماث كرة القدم ، وعلى...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
ارتفعت أسعار المنتجين في كندا بشكل حاد إلى 2.4٪ مقارنة بالشهر السابق في أكتوبر ، من القراءة الثابتة في سبتمبر مقابل توقعات السوق بارتفاع 0.4٪. جاء الضغط...
Gap (GPS.US) shares jumped more than 8% before the opening bell after the clothing and accessories retailer posted solid results for the third...
جلبت جلسة التداول الأخيرة في الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع معنويات أفضل. يتم تداول DE30 فوق الاندفاعة والعودة إلى قمم التوحيد التي استمرت لعدة أيام. التقويم...
تعافى اليورو مقابل الدولار الأميركي من خسائره السابقة وتحول إلى المكاسب يومية. كان زوج العملات الرئيسي مدعومًا بخطاب من لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي....
تلقى النفط الضربة يوم أمس ، حيث انخفض بما يزيد عن 3٪ وسط المخاوف المستمرة من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود الذي سيؤدي إلى تدمير الطلب. كما أن ارتفاع...
تستعد المؤشرات الأوروبية لافتتاح أعلى قليلاً خطابات من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي انخفضت مبيعات التجزئة البريطانية أقل...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض طفيف بعد التصريحات المتفائلة من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة يوم امس منخفضة في الغالب ، وكان مؤشر داكس الألماني هو الاستثناء ، مدعومًا بقفزة بنسبة 7٪ في سيمنز التي سجلت نتائج ربع سنوية...
تراجعت العقود الآجلة للنيكل بأكثر من 7.0٪ يوم الخميس ، لتواصل هبوطها بنسبة 9٪ في الجلسة السابقة بعد أن قالت بورصة لندن للمعادن (LME) يوم الأربعاء أن الهامش...
انخفض سعر النفط الخام بأكثر من 3.0٪ ، مواصلاً خسائر حيث عادت مخاوف الطلب إلى الظهور مع انحسار التوترات الجيوسياسية. أعلن الناتو أن روسيا ليست وراء الهجوم...
يوم امس كان مليئاً بخطابات المصرفيين الفيدراليين. بعد جيمس بولارد ، جاءت تعليقات من لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند. حذرت ميستر من...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من الغاز الطبيعي زادت بمقدار 64 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر من 79...
من الواضح أن العملات المشفرة تكافح للتعافي من الانخفاضات الأخيرة ، مما يثير مخاوف من موجة أخرى من عمليات البيع. يتم سحب عملات البيتكوين بشكل جماعي من بورصات...
شارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد اليوم بتعليقاته حول السياسة النقدية والاقتصاد الأمريكي: اقترح بولارد أن أسعار الفائدة...
بلغ عدد الأمريكيين الذين يتقدمون للحصول على إعانات البطالة 0.222 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر ، مقارنة بـ 0.225 مليون في الأسبوع السابق. جاءت...
انخفضت العملة المشفرة SOLANA بنسبة 5٪ تقريبًا خلال جلسة اليوم وتتسارع وتيرة التراجع بعد إعلان بورصات العملات المشفرة Binance و OKX تعليقًا مؤقتًا...
انخفضت العقود الآجلة البلاتينية إلى ما دون المستوى النفسي 1000 دولار حيث واصلت الصين المستهلك الرئيسي في التعامل مع حالات Covid المتزايدة مما جعل احتمال...
ألقى وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بيان ميزانية الخريف اليوم في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش في مجلس العموم البريطاني. وقال هانت إن...
