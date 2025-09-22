ينخفض الجنيه الإسترليني خلال تحديث الميزانية البريطانية
ألقى وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بيان ميزانية الخريف اليوم في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش في مجلس العموم البريطاني. وقال هانت إن...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
المزيد
ألقى وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت بيان ميزانية الخريف اليوم في الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت جرينتش في مجلس العموم البريطاني. وقال هانت إن...
الإعلانات الصاخبة على نحو متزايد عن الركود الذي يلوح في الأفق من ناحية ، والآمال في انخفاض التضخم مما يمنح الاحتياطي الفيدرالي فرصة للدوران من ناحية...
يتم تداول Nvidia (NVDA.US) على ارتفاع طفيف في تداول ما قبل السوق ، بعد إصدار تقرير الأرباح للربع الثالث من السنة المالية (الفترة من أغسطس إلى أكتوبر)....
تجلب جلسة التداول الأسبوعية في الأسواق الأوروبية معنويات متضاربة. يتم تداول مؤشر داكس مستويات الاغلاق. يتركز اهتمام المستثمرين اليوم على القراءات...
أعلن وزير البنية التحتية الأوكراني أن صفقة صادرات الحبوب من البحر الأسود ، التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة بين أوكرانيا وروسيا ، تم تمديدها لمدة 120...
European indices set for higher opening Revision of European CPI data, second-tier releases from the US 4 Fed members scheduled to...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.83٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.12٪ وهبط ناسداك بنسبة 1.54٪. انخفض...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة يوم امس على انخفاض ، حيث قطعت سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام ، انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.0٪ ، بخسارة تزيد...
تعزز الدولار قليلاً مقابل اليورو بعد أن أشارت مصادر بلومبرج في البنك المركزي الأوروبي إلى أن صانعي السياسة من المحتمل أن يدعموا رفع سعر الفائدة بمقدار...
مؤشر الدولار الامريكي لنبدأ تحليلنا من مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX). نلاحظ في الفاصل الزمني D1 ، أن المؤشر يستمر في التحرك...
أصدر Morgan Stanley تنظرته بشأن زوج العملات NZDUSD. يرى Morgan Stanley فرصة ارتفاع NZDUSD عند 0.6162 بهدف 0.6700 ووضع أمر إيقاف الخسارة...
أجرت ماري سي دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو مقابلة مع تلفزيون سي إن بي سي اليوم وعلقت فيها على الوضع في الولايات المتحدة: وفقًا...
صدرت اليوم بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الكندي لشهر أكتوبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. من المتوقع أن يظل نمو السعر الرئيسي في السوق دون...
تم إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش. تبين أن التقرير أفضل من لكنه لم يطلق أي تحركات كبيرة في الأسواق....
يتم تداول سعر العملة المشفرة الرئيسية نطاقًا ضيقًا يتراوح بين 16000 دولار و 17000 دولار لعدة أيام ، مما يشير إلى ارتفاع وشيك ومتجدد في التقلبات....
التقويم الاقتصادي لجلسة التداول الأوروبية اليوم خفيف للغاية. كان إصدار الماكرو الرئيسي هو قراءة مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني لشهر أكتوبر والذي تم إصداره...
قفز النفط يوم أمس بعد أنباء ضربت السوق بأن الصواريخ الروسية تجاوزت أراضي أوكرانيا وأصابت قرية في بولندا ، عضو في حلف شمال الأطلسي. حتى الآن ، لا يزال من...
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية ثابتة إلى حد ما اجتماع طارئ لسفراء الناتو تصدر بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر الساعة 1:30 بعد...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع بعد الارتفاع الذي حفزه قراءة أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر. ومع...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم