حصاد الأسواق (16.11.2022)
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس على ارتفاع بعد الارتفاع الذي حفزه قراءة أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر. ومع...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
وسعت المؤشرات الأوروبية مكاسبها لليوم الرابع يوم امس، مع ارتفاع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.46٪ حيث تجاوزت المكاسب في قطاع التكنولوجيا أداء الاتصالات...
ووصفت وزارة الدفاع الروسية تصريحات وسائل إعلام بولندية ومسؤولين بولنديين عن سقوط صواريخ روسية على الأراضي البولندية بأنها استفزاز متعمد يهدف إلى تصعيد...
وبحسب الجانب الأوكراني ، فقد تم تعليق إمدادات النفط عبر خط أنابيب دروزبا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا بسبب انخفاض الضغط. وفي...
خلال الهجمات الصاروخية على أوكرانيا ، أصاب أحد الصواريخ بولندا وألحق أضرارًا بالممتلكات ومقتل شخصين ، وفقًا لتقارير إعلامية غير مؤكدة. ليس من الواضح ما...
ذكرت وول ستريت جورنال أن بورصة BlockFI تستعد لإفلاس محتمل بسبب الموجة الأخيرة من العوامل السلبية في سوق العملات المشفرة. وأضافت الوكالة أن البورصة تعتزم...
قفزت أسهم Netflix (NFLX.US) بما يزيد عن 3.5٪ يوم الثلاثاء بعد أن قام بنك أمريكا بتحديث موقفه من عملاق الإعلام الى "الشراء" من "الأداء الضعيف"...
تربح أسهم WalMart (WMT.US) ما يقرب من 15 ٪ بعد أن فازت الشركة بشكل سليم على تقديرات الأرباح ورفعت التوقعات. أخبرت الإدارة المستثمرين عن برنامج إعادة شراء...
تأثرت صناعة العملات المشفرة بتقارير عن شراكة وول ستريت مع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لاختبار العملات الرقمية. سيعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي...
تمكن الدولار الأمريكي من محي معظم الخسائر التي حدثت بعد نشر تقرير مؤشر أسعار المنتجين ، والذي قد يشير إلى أن الأسواق كانت تتفاعل بتفاؤل شديد...
انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة إلى 8.0٪ على أساس سنوي في أكتوبر من 8.5٪ في الشهر السابق وأقل من توقعات السوق عند 8.3٪. انخفض مؤشر أسعار المنتجين...
ارتفع سهم CHNComp بأكثر من 4.0٪ يوم الثلاثاء ، ليغلق عند أعلى مستوياته في شهرين تقريبًا ، حيث طغت العلاقة الدافئة بين الولايات المتحدة والصين بعد اجتماع...
يتم تداول العملات المشفرة بارتفاع طفيف اليوم بعد أن تمكنت البيتكوين من الدفاع عن مستويات الأسعار الرئيسية التي تقل عن 16000 دولار أمريكي. إن المعنويات...
النفط خفضت أوبك توقعات الطلب العالمي على النفط في تقريرها الشهري الأخير ، مشيرة إلى التحديات المتزايدة للتوقعات الاقتصادية العالمية حتى...
تم إصدار مؤشرات ZEW الألمانية لشهر نوفمبر في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم وأثبت التقرير أنه كان مفاجأة إيجابية. تجاوز المؤشر الفرعي التوقعات...
استأنف مؤشر الدولار الأمريكي (USDIDX) حركة هبوطية بعد توقف قصير يوم أمس. محا المؤشر مكاسبه السابقة وتحول إلى خسارة يومية ، متجاوزًا أدنى مستوى...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لافتتاح أعلى شهد مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تباطؤًا في أكتوبر مؤشر ZEW الألماني في الساعة 10:00 صباحًا...
أصدر Credit Agricole نظرته بشأن زوج العملات EURGBP. يرى البنكمركز بيع على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: 0.8749 الهدف: 0.8609 وقف:...
