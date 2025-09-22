USDJPY - نظرة كريدي أجريكول على زوج العملات
أصدر Credit Agricole نظرته بشأن زوج العملات USDJPY. مركز شراء على الزوج : الدخول: 140.41.0000 الهدف: 144.43 التوقف: 135.00
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
انخفض سهم Hasbro (HAS.US) بأكثر من 8.0٪ في بداية الأسبوع الجديد بعد خفض التصنيف مرتين إلى "أداء ضعيف" من "شراء" في بنك أوف أمريكا....
يسجل قطاع العملات المشفرة افتتاحًا ضعيفًا لهذا الأسبوع. لا تزال العملات المشفرة غير قادرة على التعافي من إفلاس بورصة FTX ، ويخشى المستثمرون من حجم تأثير...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض بعد جلسة متقلبة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.89٪ ، وانخفض مؤشر داو بنسبة 0.63٪ وانخفض مؤشر ناسداك...
أصدر MUFG نظرته لزوج العملات GBPJPY. يرى البنك اتخاذ مركز بيع على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: 163.92.0000 الهدف: 158.00 التوقف:...
أطلقت مؤشرات وول ستريت الرئيسية جلسة اليوم مختلطة ، ولكن تحسنت الحالة المزاجية في وقت لاحق من الجلسة جزئيًا بفضل بعض التعليقات الحذرة من بنك الاحتياطي...
إنخفاض طفيف في التداول النقدي اليوم التعليقات المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والرئيسية تلقي بثقلها على معنويات السوق ارتفاع اسهم AMD...
فيما يلي سرد موجز لاجتماع الرئيس جو بايدن مع الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية. التقى القادة في بالي بإندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين...
يتجه موسم أرباح وول ستريت للربع الثالث من عام 2022 ببطء نحو الإغلاق. بينما لا يزال هناك الكثير من الشركات المتبقية للإبلاغ عن أرباحها ، أصدرت غالبية الشركات...
أصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقريراً شهرياً عن أوضاع السوق النفطية وتوقعاتها. قال كارتل منتجي النفط إن الاقتصاد العالمي دخل فترة من عدم اليقين...
تم تداول العملات المشفرة تحت ضغط بيعي خلال عطلة نهاية الأسبوع وامتد الانخفاض حتى ساعات صباح يوم الاثنين. تم تداول البيتكوين بانخفاض أكثر من 3 ٪ خلال اليوم...
تستعد الأسواق الأوروبية لافتتاح أعلى قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا خطابات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك كندا...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على انخفاض في الغالب اليوم. انخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1٪ ، وانخفض مؤشر S & P / ASX 200 بنسبة 0.2٪ ،...
ارتفعت العملات المشفرة مع موجة رد الفعل المبتهج في وول ستريت أمس. يعمل التباطؤ في ارتفاع التضخم وتراجع قوة الدولار على تغذية معنويات المخاطرة الإيجابية....
بعد التقرير الناجح أمس عن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين والتضخم الأساسي في الولايات المتحدة ، سيكون اليوم هو دور قراءات البيانات التي أعدتها جامعة ميشيغان....
لا يزال تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الألماني مرتفعًا للغاية ولكن هذه المرة يتوافق مع التوقعات. بعد قراءة الأمس لضغوط الأسعار المتراجعة في الولايات المتحدة...
المؤشرات الأوروبية تفتح على ارتفاع تمحو العملات المشفرة معظم الانخفاضات ضعف الدولار مقابل العملات الأخرى البيانات من ألمانيا والمملكة...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة الأمس في مزاج بهيج. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.5٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 3.7٪ ، وأغلق مؤشر ناسداك الجلسة...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل حاد يوم الخميس ، حيث قفز مؤشر داكس الألماني فوق علامة 14000 للمرة الأولى منذ أوائل يونيو بعد بيانات مؤشر أسعار...
