سجل الدولار الأميركي مقابل الين الياباني أقوى تصحيح منذ الوباء
يعتبر زوج العملات USDJPY هو الزوج الأكثر حساسية عندما يتعلق الأمر بقضايا أسعار الفائدة الأمريكية حيث أنه يوفر أكبر فرصة لإجراء التجارة المحمولة....
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
انتهى الحدث الأهم لهذا الشهر: قرر الاحتياطي الفيدرالي أخيرًا أول خفض لأسعار الفائدة هذا العام. واليوم أيضًا هو "يوم السحر الثلاثي"، حيث تنتهي صلاحية عقود الخيارات والعقود الآجلة على الأسهم والمؤشرات، مما يُشير بطبيعة الحال إلى نهاية الربع. يمكن أن تُسهم هذه الفترة في زيادة التقلبات في الأسواق...
الحل الوسط الجيد هو عندما يكون كلا الطرفين غير راضين بعد يومين من الانتخابات النصفية الأمريكية ، ما زال الأمريكيون غير متأكدين بنسبة 100٪...
ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن الإمدادات المحلية من المواد الطبيعية زادت 79 مليار قدم مكعب للأسبوع المنتهي في 4 نوفمبر ، من 107...
اكتسبت أسهم تسلا 3،3٪ بعد فتح السوق ، بفضل قراءة التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع. أشارت وثائق هيئة الأوراق المالية والبورصات في 8 نوفمبر...
العملة المشفرة Polygon ، التي أبلغت مؤخرًا عن صفقة مع منصات ميتا، انتعشت بنسبة 32 ٪ تقريبًا بعد أن أدت قراءة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المنخفضة...
اظهر تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الذي تمت مراقبته على نطاق واسع لشهر أكتوبر وأظهر بشكل غير متوقع تباطؤًا هائلاً في نمو الأسعار في أكتوبر. تباطأ...
انخفض معدل التضخم العام إلى 7.7٪ على أساس سنوي في أكتوبر مقابل 8.0٪ المتوقع على أساس سنوي. ويعتبر هذا انخفاضًا سريعًا مقارنةً بنسبة 8.2٪ على أساس سنوي...
أظهر أحدث تقرير لمؤشر أسعار المستهلك من الولايات المتحدة تباطؤًا في نمو الأسعار لكنه لا يزال أعلى من توقعات السوق. علاوة على ذلك ، استمر تضخم مؤشر أسعار...
واجهت العملات المشفرة احتمال موجة أخرى من حالات الإفلاس. تسببت المشاكل المتزايدة لـ FTX ، وهي واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة ، في اضطرابات هائلة...
أعلنت شركة Rivian Automotive (RIVN.US) عن أرباحها للربع الثالث من عام 2022 أمس بعد إغلاق جلسة وول ستريت. في حين أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية في...
يُعد إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش حدثًا كبيرًا اليوم. يعد استقرار الأسعار وسوق العمل من النقاط...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح مسطح إلى حد ما يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش العملات...
أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداول يوم أمس على انخفاض ، لتقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.08٪ ، وانخفض مؤشر داو جونز...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم في حالة مزاجية متباينة ، حيث انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.16٪ ، بينما ارتفع كل من IBEX 35 و FTSE MIB بنسبة 0.52٪ و...
سجلت ظاهرة "الأسهم الميمية" خسارة فصلية ، عند 22 سنتًا للسهم ، وهي أقل من خسارة 26 سنتًا التي توقعها المحللون. لم يكن لدى AMC ربع ربحي على أساس...
قفز مؤشر الدولار فوق علامة 110 ، منتعشًا من أدنى مستوى في سبعة أسابيع عند 109.25 في الجلسة السابقة ، حيث تتبع المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي...
تسارعت عمليات بيع العملات المشفرة بعد أن أشار تقرير حديث من Coindesk إلى أن Binance لن تستحوذ على البورصة المنافسة بعد تحليل أولي لمستندات FTX...
فشل نشر تقرير اليوم من وزارة الطاقة الأمريكية في إحداث تحركات كبيرة في سوق النفط. قفزت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع بينما انخفضت مخزونات البنزين...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض السيطرة على الكونجرس لا تزال غير واضحة انخفض سهم ديزني (DIS.US) في نتائج ربع سنوية...
