DE40: تصحيح في أوروبا؛ ضعف سوق السلع الفاخرة في دائرة الضوء 💡
الوضع العام للسوق: أسواق الأسهم الأوروبية ضعيفة نسبيًا بعد سلسلة مكاسب استمرت خمسة أسابيع، حيث أثر التخفيض المفاجئ للتصنيف الائتماني الأمريكي والبيانات...
يحوم سعر البيتكوين حول 115,000 دولار أمريكي، محافظًا على مكاسبه الأخيرة مع بداية الأسبوع. وقد تراجعت المعنويات قليلاً بعد انخفاض العقود الآجلة لمؤشري ناسداك وستاندرد آند بورز 500 على خلفية تقارير عن تحقيق في قضايا الاحتكار مع شركة إنفيديا. وانخفضت عملة الإيثريوم بأكثر من 2.5%، لتصل إلى 4,500 دولار أمريكي. يشهد...
ارتفعت أسهم ميكرون اليوم بنسبة 10% لتصل إلى 153 دولارًا للسهم بعد أن رفعت سيتي سعرها المستهدف إلى 175 دولارًا (من 150 دولارًا). لا يزال سوق الذاكرة يشهد نموًا مستمرًا بفضل ارتفاع عوائق الدخول، وبالتالي محدودية العرض، والطلب الذي فاق التوقعات - لا سيما من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. ستُعلن ميكرون...
تُعد شركة هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)، التي يقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس، إحدى الشركات الرائدة في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات للمؤسسات. تأسست الشركة عام 2015 بعد انقسام شركة هيوليت باكارد الأصلية، مما سمح لها بالتركيز على تقديم منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، الموجهة بشكل أساسي للشركات...
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر تقلب بورصة شيكاغو (VIX) بنحو 5% اليوم، لتتجاوز مجددًا مستوى 20 نقطة، في ظل تراجع المعنويات في وول ستريت. مع ذلك، صرّح محللو...
تفاعل سوق العملات المشفرة مع موجة بيع خفيفة نسبيًا عقب قرار موديز. خفّضت الوكالة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من AAA، مما أضعف المعنويات في سوق الأسهم...
ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.6%، مختبرًا مستوى المقاومة عند 3,250 دولارًا أمريكيًا، مع رد فعل المستثمرين على موجة جديدة من "بيع الولايات المتحدة"....
أنهت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 سلسلة مكاسب استمرت أسبوعًا، حيث انخفضت بنحو 1.2% في بداية التداول. وقد أدى تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني...
عادةً ما يكون التقويم الاقتصادي ليوم الاثنين خفيفًا. تُلقي البيانات الصينية الصادرة ليلًا الضوء على معنويات السوق وسوق الصرف الأجنبي: فهي تُبرز مجددًا...
أغلقت وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة (مؤشر ستاندرد آند بورز 500: +0.7%، ناسداك: +0.5%، داو جونز الصناعي: +0.78%، راسل 2000: +0.9%)، إلا أن العقود الآجلة...
اختتمت جلسة البورصات الأوروبية على مكاسب طفيفة. ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.3%، ومؤشر فوتسي البريطاني بنسبة تقارب 0.6%. حققت مؤشرات وول ستريت مكاسب طفيفة...
أنهى الذهب الأسبوع على انخفاض مع استمرار الطلب على الأصول الخطرة، ويتطلع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى إنهاء أسبوع آخر من المكاسب في وول ستريت. ولم يُسهم...
مع انحسار التوترات التجارية، يزداد الإقبال على المخاطرة، وهو ما يتجلى بالفعل في مكاسب وول ستريت وانخفاضات الذهب. قد يحمل الأسبوع المقبل موجة جديدة من الإثارة....
ارتفعت أسهم شركة Quantum Computing، المتخصصة في الحوسبة الكمومية وعلوم الحاسوب، اليوم بنسبة 36% بعد أن تجاوزت الشركة توقعات صافي الدخل، وأعلنت عن زيادة...
ندوة الكترونية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت دبي الأسهم بدعم من بيانات التضخم وتراجع التوترات التجارية زيارة تاريخية من ترامب الى دول الخليج النفط...
أفادت تقارير أن شركة بوينغ توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المدعين العامين الأمريكيين لتجنب الملاحقة القضائية في قضية احتيال تتعلق بحادثي تحطم قاتلين لطائرتي...
بيانات التضخم من جامعة ميشغن: توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 6.5%, المتوقع:6.6%, الفعلي: 7.3% توقعات التضخم لمدة 5 سنوات...
افتتحت الأسواق الأمريكية يوم الجمعة على ارتفاع طفيف، مدعومةً بمؤشرات على تراجع الزخم الصعودي الذي حفّز الأسواق هذا الأسبوع. كما تتفاعل الأسهم مع موجة من...
أفاد مصدر دبلوماسي أوكراني نقلاً عن وسائل الإعلام أن المطالب الروسية في محادثات إسطنبول غير واقعية وتتجاوز أي شيء تمت مناقشته سابقًا (...) تشمل المطالب...
صدرت بيانات الاسكان من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي: تراخيص البناء: السابق: 1481 , المتوقع: 1450, الفعلي: 1412 انشاء المنازل: السابق: 1339, المتوقع:...
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، عن استكمال إصدارها الجديد من السندات الخضراء بقيمة مليار دولار تقريباً، مما يرفع إجمالي المبلغ...
قالت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية إنه في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ واللوجستيات في سورية، وقعت الهيئة مذكرة...
تتحرك أسعار الريبل (RIPPLE) منذ بداية أبريل في القناة العليا. وبالنظر إلى الإطار الزمني H4، نجد أن التصحيح الهبوطي يتزايد منذ جلستين. حاليًا، وصل السعر...
