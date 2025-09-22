USDJPY على زوج نظرة Credit Agricole
أصدر Credit Agricole رؤيته بشأن زوج العملات USDJPY. يرى البنك باتخاذ مركز شراء على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: 146.19.000 الهدف:...
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
تتراجع أسهم شركة Meta Platforms (META.US) التي يملكها مارك زوكربيرج في ذروة البيع مؤخرًا ما يقرب من 4 ٪ اليوم قبل افتتاح السوق ، وذلك بفضل الأخبار الواردة...
تجلب الجلسة الأولى في أسواق الأسهم هذا الأسبوع تحسنًا في معنويات المستثمرين. يكافح مؤشر داكس الألماني (DE30) اليوم لاختراق مستوى 13600 نقطة على أساس ثابت....
العملة المشفرة ليتكوين التي يشير إليها عشاق الأصول الرقمية باسم "الفضة الرقمية" كانت أفضل بكثير من متوسط السوق للعملات المشفرة الرئيسية في...
نحن نشجعك على التعرف على تقرير الانتخابات النصفية الخاص بنا ، حيث نحدد الأسواق الرئيسية التي يمكن أن تتفاعل مع النتائج. مع اقتراب...
لقد تجاوزنا مرحلة الذروة من موسم أرباح وول ستريت للربع الثالث من عام 2022 ، ولكن لا يزال هناك بعض الشركات المتبقية للإبلاغ عن بياناتها المالية للربع الثالث....
ارتفع سعر الغاز الطبيعي الأمريكي (NATGAS) بنسبة تزيد عن 7٪ هذا الصباح بعد إطلاق تداول اليوم مع فجوة سعرية صعودية تزيد عن 8٪. اختبر السعر منطقة المقاومة...
أكد المتحدث باسم لجنة الصحة الصينية التزام الصين بسياسة صفر كوفيد وتعهد بأن تواصل البلاد اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمعالجة تفشي فيروس كورونا. وهذا يعني...
تم تعيين المؤشرات الأوروبية لافتتاح أقل قليلاً سيتحدث البنك المركزي الأوروبي لاغارد وبنك الاحتياطي الفيدرالي كولينز ومستر اليوم انتخابات...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ على ارتفاع خلال الجلسة الأولى من الأسبوع الجديد. ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 1.2٪ ، وارتفع S &...
خلال جلسة يوم الجمعة ، يمكننا أن نلاحظ زيادة التقلبات في فئات الأصول المختلفة ، والتي كانت مرتبطة باحتمالية رفع القيود المفروضة في الصين ، وكذلك نشر...
خلال جلسة يوم الجمعة ، ارتفع سعر خام غرب تكساس بنسبة 4.5٪ ، وهو ما يرجع إلى ضعف الدولار الأمريكي والأخبار المتفائلة من الصين. من وجهة نظر فنية ، قفز السعر...
أصدر ANZ نظرته لزوج العملات EURUSD. يرى البنك باتخاذ مركز بيع على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: أمر محدد بالبيع عند 0.9980 الهدف: 0.9600 التوقف:...
أصدر MUFG نظرته لزوج العملات AUDCAD. يرى البنك فرصة باتخاذ مركز شراء على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: الحد من الشراء عند 0.8670 الهدف:...
لقد تجاوزنا بالفعل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي وكذلك تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر ، لكن هذا لا يعني أن الأسبوع المقبل...
يمكن ملاحظة التحسن الملحوظ في مزاج السوق خلال جلسة اليوم حيث قام المستثمرون بتقييم تقرير الوظائف الأمريكية المتباين الذي قد يؤدي إلى رفع بنك الاحتياطي...
صدر تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت جرينتش وأظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف بشكل غير متوقع 261 ألف وظيفة في أكتوبر ، مقارنة...
يضعف الدولار الأمريكي اليوم ويقدم دعمًا للمعادن الثمينة. ارتد الذهب عن منطقة الدعم عند 1،620 دولارًا يوم أمس للمرة الثالثة منذ أواخر سبتمبر وأطلق...
