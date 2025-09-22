(04.11.2022) نظرة على مخطط الذهب
يضعف الدولار الأمريكي اليوم ويقدم دعمًا للمعادن الثمينة. ارتد الذهب عن منطقة الدعم عند 1،620 دولارًا يوم أمس للمرة الثالثة منذ أواخر سبتمبر وأطلق...
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المؤشرات الأوروبية تستعد لافتتاح أعلى بيانات الوظائف من الولايات المتحدة وكندا خدمات نهائية PMIs من أوروبا تشير أسواق العقود...
عمقت المؤشرات الأمريكية انخفاضها بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس وأنهت جلسة أخرى منخفضة. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.06٪...
The bullish momentum of cryptocurrencies weakened yesterday after, Jerome Powell communicated that the Fed is still determined to raise interest rates,...
تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس ، لتغلق عند أدنى مستوى لها منذ مارس 2020 ، بعد أن دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد الدولار إلى الارتفاع. خلال جلسة اليوم...
استقرت أسهم Meta Platforms (META.US) أقل من 90 دولارًا اليوم. يستمر الضغط على الأسعار بسبب زيادة الإنفاق على التطوير والبحث على تقنيات الواقع الافتراضي...
أصدر نومورا نظرته بشأن زوج العملات AUDNZD. توصي الشركة باتخاذ مركز بيع على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: 1.0903 الهدف:...
أصدر Morgan Stanley توصية بشأن زوج العملات GBPUSD. يرى البنك احتمالية تراجع الاسعار على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: 1.1176 الى:...
أبرمت شركة Virgin Galactic (SPCE.US) ، التي تعتزم تقديم خدمات السياحة الفضائية دون المدارية ، اتفاقيات جديدة مع المستثمرين ، وهي شركة Axiom Space و Qarbon...
انخفض مؤشر مديري المشتريات ISM للخدمات في الولايات المتحدة إلى 54.4 في أكتوبر من 56.7 في الشهر السابق ، دون توقعات المحللين عند 55.4. شهد...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم على انخفاض كسر US500 دون مستوى الدعم الرئيسي تراجع سهم موديرنا (MRNA.US) وسط أرباح ضعيفة لا...
المستقبل في صناعة أشباه الموصلات. ارتفعت أسهم AMD (AMD.US) بما يصل إلى 6٪ يوم الثلاثاء بعد أن أشارت شركة تصنيع الرقائق إلى أن أعمال رقائق...
في هذا المقال سوف تجد: ما هي انتخابات التجديد النصفي؟ القضايا الرئيسية للأمريكيين التوقعات بشأن نتائج الانتخابات هل سيعود ترامب؟ كيف...
خسر المؤشر القياسي الألماني ما يقرب من 400 نقطة من أعلى مستوى سجله يوم الثلاثاء. مخطط D1 تحول مؤشر مؤشر داكس هذا الأسبوع قبل أن يصل إلى مستويات مقاومة...
تجلب جلسة الخميس في الأسواق الأوروبية تدهورًا في المعنويات بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس ، والذي كان مليئًا بالتعليقات المتشددة. يتركز...
أعلن بنك إنجلترا عن قرار سياسته النقدية في الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش. توقعت السوق رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وقد استجاب بنك إنجلترا لتلك...
أعلن بنك النرويج قرار سياسته النقدية اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قام البنك المركزي النرويجي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ،...
قام جيروم باول بصب الماء البارد على أولئك الذين كانوا يأملون في وجود محور تحول في السياسة. قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي أمس إنه من...
