التقويم الاقتصادي: قرار بنك إنجلترا ، ISM للخدمات لشهر أكتوبر
من المقرر أن تفتح المؤشرات الأوروبية على انخفاض يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن سعر الفائدة في الساعة 12:00 مساءً بتوقيت جرينتش الميزان التجاري والخدمات...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى ، بما يتماشى مع توقعات السوق. كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول متشددًا للغاية...
قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، ووضع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق 3.75-4.00٪. كان القرار يتماشى...
بدأ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤتمره الصحفي بعد الاجتماع في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. كان القرار نفسه يتماشى مع توقعات السوق ولكن...
أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل عن قراره بشأن السياسة النقدية وكان متوافقًا مع التوقعات ، على الأقل من حيث حركة سعر الفائدة. ومع ذلك ، إذا حكمنا من...
يتداول النفط على ارتفاع اليوم ، حيث قفز خام غرب تكساس الوسيط فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 12 أكتوبر 2022. وذكرت وسائل الإعلام أن التوترات...
من المقرر اتخاذ قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم وهو حدث رئيسي خلال الأسبوع. dتوقع السوق زيادة أخرى...
العملات المشفرة هي من بين الأصول التي اكتسبت أكبر قدر في الأيام الأخيرة مع ارتفاع الرغبة في المخاطرة في السوق: يود المضاربون على ارتفاع وول...
أصدر Morgan Stanley نظرته لزوج العملات USDCAD. يري فرصة للارتفاع على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: 1.3667 الهدف:...
أصدر Credit Agricole نظرته بشأن زوج العملات GBPUSD. يوصي البنك باتخاذ مركز بيع على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: 1.1494.000 الهدف: 1.1200.000 التوقف:...
شهدت أسهم MetaPlatforms و Snap عمليات بيع هائلة هذا العام ، ليس فقط بسبب التباطؤ في قطاع الإعلانات وعدم يقين المستثمرين بشأن الأعمال التجارية ، وارتفاع...
صدر تقرير التوظيف ADP لشهر أكتوبر اليوم في الساعة 12:15 مساءً بتوقيت جرينتش. كإشارة أخيرة قبل إصدار تقرير الوظائف الغير زراعية يوم الجمعة (12:30 مساءً...
أظهرت شركة Advanced Micro Devices (AMD.US) لصناعة الرقائق نتائج الربع الثالث يوم أمس ، بعد إغلاق جلسة وول ستريت. جاء التقرير أضعف من التوقعات...
خلال الأسابيع الماضية ، كان الموضوع الأول بلا شك البنوك المركزية. يتساءل المستثمرون الآن عما إذا كانت الأسواق ، بعد دورة من ارتفاع أسعار الفائدة في جميع...
أصدر Morgan Stanley توصية لزوج العملات AUDNZD. يرى البنك تراجع على الزوج بالمستويات التالية: الدخول: 1.0944.000 الى:...
قفز زوج NZDUSD إلى أعلى مستوى خلال ستة أسابيع يوم الأربعاء ، بعد تقرير الوظائف القوي من نيوزيلندا والذي دعم حالة رفع سعر الفائدة مرة أخرى هذا الشهر. أقر...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش توقع تقرير ADP أن يظهر زيادة...
أنهت ثلاثة مؤشرات رئيسية أمريكية جلسة أمس منخفضة ، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم. انخفض مؤشر S&P 500...
تعلن لاغارد عن المزيد من الزيادات في اسعار الفائدة، ولكن سيتم اتخاذ القرارات في كل اجتماع لا تزال أسعار الطاقة في أوروبا منخفضة ، وتشير...
