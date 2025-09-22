⏫ UK100 يرتفع بأكثر من 1٪
تكسب معظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية أكثر من 1٪ في الجلسة الأولى من نوفمبر. يتم دعم المعنويات الإيجابية في السوق من خلال الأرباح الضخمة من شركة الطاقة...
أخبار الأسواق
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر أكتوبر: 46.2 (القراءة الأولى: 45.8). في سبتمبر كان 48.4 يعمل قطاع التصنيع بشكل أفضل قليلاً مما كان متوقعًا في البداية...
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة اليوم بمقدار 25 نقطة أساس ، بما يتماشى مع توقعات السوق. المعدل الرئيسي حاليا عند 2.85٪. كان بنك الاحتياطي الأسترالي...
لقد بدأ نوفمبر! الشهر الذي يعتبر حاسمًا للأسهم بسبب الجمعة السوداء وانتخابات منتصف المدة هذا العام. اليوم هو يوم عطلة في العديد من البلدان الأوروبية ،...
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تماشياً مع توقعات السوق (المعدل الحالي 2.85٪). ضعف الدولار الاسترالي بعد القرار لكنه محا...
خلال الجلسة الأولى من أسبوع التداول الجديد ، شهدنا تباطؤًا في مكاسب سوق الأسهم ، حيث أنهت معظم مؤشرات أسواق الأسهم الرئيسية من أوروبا اليوم على ارتفاع...
أصدر Credit Agricole تحليل بشأن زوج العملات USDCHF. حيث ان يرى البنك بأن هناك مزيد من الهبوط على الزوج و احتمالية الوصول الى مستويات 1.0019 و منها الى...
كما ذكرت وكالة أسوشييتد برس ، من المتوقع أن يقترح بايدن اليوم فرض ضريبة أرباح غير متوقعة على شركات النفط. رداً على التقارير ، شهدت الشركات في هذا القطاع...
شهدت جلسة يوم الاثنين تعزيزًا للدولار ، بالإضافة إلى زيادات في عائدات السندات الأمريكية ، مما أدى إلى تراجع في سوق المعادن النفيسة. أسوأ أداء اليوم هو...
أصدر Morgan Stanley تحليل بشأن زوج العملات GBPUSD. حيث ان يرى البنك بأن هناك مزيد من الهبوط على الزوج و هناك احتمالية للوصول الى مستويات 1.1515 و منها...
المصدر: هيئة الرقابة المالية البولندية المصدر: Bloomberg كما نرى من الجداول المرفقة من Bloomberg Terminal وهيئة الإشراف المالي...
تجلب جلسة التداول الأولى في الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع معنويات متضاربة. يتم تداول مؤشر DE30 فوق مستوى الاندفاع والتسعير في بيانات التضخم في منطقة اليورو...
تجلب بداية جلسة يوم الاثنين في وول ستريت افتتاحًا منخفضًا لمعظم مؤشرات البورصة. يتركز اهتمام المستثمرين اليوم على قراءة أعلى للتضخم في الاتحاد...
على الرغم من أن الدمج الناجح لإيثريوم لم يؤدِ إلى قفزة في تقييم إيثر ، إلا أن العملة المشفرة لا تزال تعمل بشكل هامشي أفضل من البيتكوين أثناء...
انسحبت روسيا من تشغيل ما يسمى بممر التصدير الآمن للحبوب ، بما في ذلك القمح والذرة الأوكرانية ، التي تسجل مسيرات حاشدة ردًا على ذلك. ارتفعت أسعار القمح...
ارتفع سعر تعاقد الغاز في الولايات المتحدة بنسبة 6٪ ، بينما ارتفع السعر الفوري بنسبة 10٪ تقريبًا. ترتفع الأسعار في أوروبا بنسبة 4-5٪ ، بينما ترتفع...
شهد الأسبوع الماضي انتعاشًا قويًا في الأصول الخطرة ، مما أدى إلى إضعاف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية ، وخاصة مقابل اليورو. تمكن...
كانت التقارير الواردة من شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية نقاطًا رئيسية في تقويم أرباح الأسبوع الماضي والنتائج المخيبة للآمال التي قدمتها...
العملة المشفرة Dogecoin ، أحد أسواق العملات المشفرة الأكثر نشاطًا وشعبية ، ارتفعت أكثر من 100 ٪ في السنوات القليلة الماضية بعد أن أنهى Elon Musk عرضه للاستحواذ...
