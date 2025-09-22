عاجل: مفاجأة الناتج المحلي الإجمالي مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في الاتجاه الصعودي
تم إصدار كلا من التضخم الأوروبي لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر وكذلك تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش....
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
يتم تداول الحبوب بشكل أعلى في بداية أسبوع جديد. انسحبت روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية ، قائلة إنها لم تعد...
المؤشرات الأوروبية تستعد لفتح أعلى يصدر تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش بيانات...
تم تداول المؤشرات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ متفاوتة خلال جلسة التداول الأولى من الأسبوع. ارتفعت المؤشرات من الصين السابقة ، استجابة لجلسة...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم في حالة مزاجية متباينة ، حيث أضاف مؤشر داكس 0.24٪ حيث أظهرت الأرقام الأولية أن الاقتصاد الألماني نما...
تم تداول سهم Pinterest (PINS.US) أعلى بنسبة 8.0٪ يوم الجمعة بعد أن تفوقت منصة مشاركة الصور على تقديرات الإيرادات الفصلية وتجاوزت أرقام المستخدمين الشهرية...
ارتفع مؤشر US30 بشكل حاد يوم الجمعة ويتجه نحو أسبوع مكاسب حيث تخلص المستثمرون من أرباح أمازون الضعيفة واستوعبوا عددًا كبيرًا من بيانات الاقتصاد الكلي....
اعتُبر اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع مسالمًا على الرغم من عدم وجود أي تلميحات تشاؤمية واضحة في البيان أو في خطاب لاجارد. ومع ذلك ، يتحول الاهتمام...
يضغط ارتفاع الدولار على سوق المعادن النفيسة. انخفض كل من الذهب والفضة بشكل حاد يوم الجمعة. بالنظر إلى الرسم البياني الفضي على الفاصل الزمني H1 ، يتم حاليًا...
أظهرت التقديرات النهائية أن ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان بالنسبة للولايات المتحدة قد تم تعديلها صعوديًا إلى 59.90 في أكتوبر من 59.8 وأعلى من الانخفاض...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء مختلطة تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة أقل قليلاً من التقديرات تراجع...
قدمت شركتا النفط العملاقتان Chevron (CVX.US) و Exxon Mobil (XOM.US) اليوم تقارير ممتازة عن الربع الثالث من العام. تجاوزت النتائج توقعات المحللين المتفائلة...
تم إصدار حزمة البيانات الأمريكية لشهر سبتمبر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي اليوم. كان الاهتمام في الغالب على بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي...
قضت العملات المشفرة على الكثير من الزخم الصعودي في نهاية الأسبوع ، بعد أن قدمت شركات التكنولوجيا العملاقة في الولايات المتحدة نتائج مالية ضعيفة ساهمت في...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية في الغالب على انخفاض التضخم الألماني عند مستويات قياسية جديدة انخفض سهم فولكس فاجن (VOW3.DE) وسط أرباح متشائمة تواجه...
تم إصدار بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين الألماني لشهر أكتوبر في الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش الصيفي اليوم وفاجأت في الاتجاه الصعودي. جاء معدل...
تراجعت أسهم منصات Meta (Facebook السابقة) التابعة لمارك زوكربيرج بشكل حاد يوم الخميس بعد أن نشرت الشركة نتائج مالية مخيبة للآمال. وهبط سهم الشركة بما يزيد...
تعد Intel (INTC.US) واحدة من أكبر الشركات المصنعة للرقائق المتطورة والدوائر المتكاملة ، وقد فاجأت المحللين بشكل إيجابي بتقريرها للربع الثالث. كانت الأسواق...
أما أمازون (AMZN.US) فقد كانت إحدى التقنيات الأمريكية الضخمة الأخرى التي أصيبت بخيبة أمل من تقرير أرباحها للربع الثالث ، أو على الأقل هذا ما يمكننا قوله...
