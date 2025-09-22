قرر إيلون ماسك حذف مشاركات Twitter من NYSE اليوم
أنهى Elon Musk عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار على Twitter (TWTR.US) وقرر شطب السهم. اعتبارًا من اليوم ، ستتوقف الشركة عن التداول في بورصة نيويورك....
أخبار الأسواق
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
تم إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الألماني للربع الثالث من عام 2022 اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش الصيفي. تحولت البيانات إلى مفاجأة...
ترك بنك اليابان سعر الفائدة وإعدادات السياسة النقدية الأخرى دون تغيير. قال البنك في بيان إنه يتوقع تباطؤ التضخم نحو منتصف عام 2023 وأنه سيراجع مشترياته...
تستعد أسواق الأسهم الأوروبية لفتح منخفض بيانات الناتج المحلي الإجمالي من أوروبا ، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي من الولايات المتحدة تقارير الأرباح...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس بشكل متباين. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.61٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61٪ ، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة...
أنهت المؤشرات الأوروبية جلسة اليوم على ارتفاع طفيف حيث عوضت المكاسب في مخزونات النفط والغاز الانخفاضات عبر شركات التعدين والتكنولوجيا. رفع...
توسع الاقتصاد الأمريكي بمعدل سنوي قدره 2.6٪ في الربع الثالث من عام 2022 ، متجاوزًا تقديرات المحللين بارتفاع 2.4٪ وانتعاش من الانكماش في الربعين الأولين...
تراجعت أسهم شركة Align Technology (ALGN.US) بأكثر من 20.0٪ بعد أن نشرت الشركة المصنعة لـ Invisalign Dental Straighteners تقرير أرباح مخيب للآمال. وجاءت...
أصدر Credit Agricole تحليل بشأن زوج العملات EURCHF. حيث ان يرى البنك بأن هناك مزيد من الهبوط على الزوج و من المحتمل الوصول الى مستويات 0.9915.000...
ارتفعت مخزونات الغاز في الولايات المتحدة بمقدار 52 مليار قدم مكعب من 111 مليار قدم مكعب في الأسبوع السابق ، وهو ما يقل عن توقعات السوق البالغة 60 مليار...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم في أجواء مختلطة تم سحب US100 لأسفل بواسطة Meta (META.US) فورد (F.US) تحت الضغط بعد النتائج الفصلية ارتفع...
بعد البيان الافتتاحي للبنك المركزي الأوروبي وقرار TLTRO ، توقعت الأسواق خطابًا متشددًا ، لكن مؤتمر لاجارد بدد هذه الافتراضات. اختفت عبارة "عدة"...
ارتفع المؤشر القياسي الألماني لأربعة أيام تداول على التوالي. المخطط اليومي يستمر مؤشر DE30 في الارتفاع هذا الأسبوع ووصل إلى مستوى تصحيح 78.6٪ من...
أمازون (AMZN.US) - الأرباح بعد إغلاق السوق توقعات السوق: ربحية السهم المتوقعة: 0.24 دولار الإيرادات المتوقعة: 128.05 مليار دولار على الرغم...
بدأت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي الصحافة بعد الاجتماع مع تأخير بضع دقائق. بدأ العرض بقراءة بيان السياسة المفاتيح الرئيسية قرر...
أظهرت منصات ميتا، المعروفة سابقاً بفيسبوك بعد جلسة الأمس، نتائج مالية ضعيفة بشكل مفاجئ للربع الثالث ، الأمر الذي فاجأ المحللين. اختتمت ميتا الصورة...
يقترب إعلان قرار السياسة من البنك المركزي الأوروبي. تتوقع أسواق المال زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، وتشبه توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت...
أظهرت شركة Mark Zuckerberg ، Meta Platforms (META.US) ، أي Facebook السابق بعد جلسة الأمس ، نتائج مالية ضعيفة بشكل مدهش للربع الثالث ، الأمر الذي فاجأ...
أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث من عام 2022 أن النمو الاقتصادي تجاوز التوقعات. نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سنوية بنسبة...
قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، بما يتماشى مع توقعات السوق. كما أظهر البيان أنه من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في...
