مكاسب Caterpillar في السوق الاولي بعد نتائج الربع الثالث فاقت التوقعات
أعلنت شركة كاتربيلر (CAT.US) ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الآلات الثقيلة ، اليوم عن نتائجها للتقويم للربع الثالث من عام 2022 قبل افتتاح جلسة...
أخبار الأسواق
ندوة الكترونية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت دبي الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
المزيد
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
المزيد
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
المزيد
أعلنت شركة كاتربيلر (CAT.US) ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الآلات الثقيلة ، اليوم عن نتائجها للتقويم للربع الثالث من عام 2022 قبل افتتاح جلسة...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية في الغالب على انخفاض ارتفاع معنويات المستهلكين في ألمانيا مكاسب سهم Lufthansa (LHA.DE) على خلفية التوقعات المتفائلة يتم...
يجري تداول Credit Suisse (CSGN.CH) على انخفاض بأكثر من 10٪ اليوم عقب إصدار تقرير الأرباح للربع الثالث من عام 2022. أعلن البنك السويسري عن خسارة...
يعتبر قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي هو الحدث الكلي الرئيسي اليوم. يبدو أن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى كصفقة منتهية ، لذا سينصب...
المؤشرات الأوروبية تفتح على تغيير طفيف من المقرر صدور قرار البنك المركزي الأوروبي في الساعة 1:15 مساءً بتوقيت جرينتش ، وإجمالي الناتج المحلي...
أنهت المؤشرات الأمريكية جلسة أمس منخفضة ، حيث كان أداء الأسهم التقنية أقل من الأداء حيث أثرت الأرباح المخيبة للآمال من Microsoft و Alphabet...
مسحت المؤشرات الأوروبية خسائرها المبكرة وأنهت جلسة اليوم على ارتفاع ، مع ارتفاع مؤشر داكس بما يزيد عن 1٪ مدعومًا بالنتائج المتفائلة من...
تراجعت أسهم بوينج (BA.US) بأكثر من 3.0٪ يوم الأربعاء بعد أن سجلت الشركة المصنعة للطائرة خسارة ربع سنوية غير متوقعة قدرها 3.3 مليار دولار وعائدات أقل من...
تمتد العملات المشفرة للأمس بسبب تصفية المراكز القصيرة وتحسين معنويات السوق: انخفض تقلبات السوق مؤخرًا إلى المستويات التي شوهدت في المرة الأخيرة...
اكتسبت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بعض الزخم في فترة الظهيرة وسط تزايد التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ تشديده العدواني. تحسنت معنويات السوق...
تسبب نشر تقرير من وزارة الطاقة الأمريكية في بعض التحركات الطفيفة في سوق النفط. قفزت مخزونات النفط الخام أكثر من المتوقع بينما انخفضت مخزونات البنزين أكثر...
رفع بنك كندا الهدف المحدد لسعر الفائدة الليلية بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75٪ في اجتماعه في أكتوبر ، وهو ما يقل عن التوقعات العامة التي أشارت إلى زيادة...
رفع بنك كندا بشكل غير متوقع سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس فقط إلى 3.75٪ بينما توقعت الأسواق زيادة 75 نقطة أساس إلى 4.00٪. سيركز المستثمرون...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي المختلط اليوم تم سحب US100 لأسفل بواسطة Alphabet و Microsoft هبوط سهم Spotify (SPOT.US) في نتائج فصلية...
ستقوم Meta Platforms (META.US) ، المعروفة سابقًا باسم Facebook ، بالإبلاغ عن أرباح التقويم للربع الثالث من عام 2022 اليوم بعد إغلاق جلسة وول ستريت. ستكون...
يتم تداول المؤشرات الأوروبية في الغالب على انخفاض يختبر DE30 خط الاتجاه الهابط إعادة توجيه أسهم دويتشه بنك (DBK.DE) على الرغم من الأرقام الفصلية...
الذهب الذهب ، مثل المعادن الثمينة الأخرى ، يستفيد من ضعف الدولار. على الرسم البياني للذهب في الفترة H4 ، يمكن للمتداول أن يرى تشكيل الرأس والكتفين المقلوب...
Two US mega-tech companies - Alphabet (GOOGL.US) and Microsoft (MSFT.US) - released earnings reports for calendar Q3 2022 yesterday after the close of...
خدماتنا غير متوفرة في هذا البلد. يرجى اختيار بلد آخر.
يؤثر تغيير اللغة على تغيير المنظم