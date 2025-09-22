توقعات اجتماع البنك المركزي الأوروبي❗
يعتبر قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي أحد أهم الأحداث الكبرى لهذا الأسبوع. سيعلن البنك المركزي الأوروبي عن قراره التالي يوم الخميس الساعة 1:15...
الذهب عند أعلى مستوى وصعود شهري تاريخي خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
ارتفع اليورو مقابل الدولار الأميركي مرة أخرى فوق المستوى النفسي الرئيسي هذا الصباح. يقوم زوج العملات الرئيسي باختراق فوق مستوى 1.00 قبل اجتماع البنك المركزي...
قرار سعر الفائدة من بنك كندا في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم حدثًا كبيرًا اليوم. من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الكندي برفع سعر الفائدة...
مجموعة المؤشرات الأوروبية لافتتاح ثابت توقع بنك كندا رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس Meta Platforms و Boeing و Kraft-Heinz من بين مراسلي الأرباح...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع ، مسجلة بذلك ثالث جلسة صعودية على التوالي. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.63٪ ، وارتفع مؤشر...
تمكنت المؤشرات الأوروبية من الإغلاق على ارتفاع بعد جلسة متقلبة ، حيث ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.94٪ مدعومًا بسلسلة من تقارير الأرباح...
تستفيد العملات المشفرة من تحسن المعنويات الذي كان مرئيًا في سوق الأسهم لعدة أيام. قفز سعر Ethereum إلى أعلى مستوى له منذ منتصف سبتمبر اليوم! بالنظر إلى...
تراجعت أسهم Xerox (XRX.US) بأكثر من 16.0٪ يوم الثلاثاء بعد أن سجلت الشركة المصنعة للمعدات المكتبية أرقامًا فصلية مخيبة للآمال. ربحت الشركة...
تستأنف العملات المشفرة حركتها الصعودية وسط أجواء مبهجة تقريبًا في وول ستريت. يتم تداول Bitcoin حول $ 20،100 ، وتختبر Ethereum $ 1520. تنتظر الأسواق...
أصدر TD BANK تحليل لزوج العملات USDCAD. حيث ان يرى البنك بأن هناك مزيد من الصعود على الزوج و احتمالية الوصول الى مستويات 1.3619.000 و منها الى 1.4000.000...
ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بشكل حاد خلال جلسة الثلاثاء حيث تحسنت المعنويات في الأسواق العالمية. دعنا نتحقق من الوضع الفني لزوج العملات الرئيسي. بالنظر...
خلال جلسة يوم الثلاثاء يمكننا أن نلاحظ أداء قويًا لمؤشرات الأسهم الرئيسية. على الرغم من حقيقة أن بداية الجلسة في أوروبا لم تكن شديدة التفاؤل ، إلا أن الساعات...
أعلنت شركة تصنيع الأحذية والملابس الرياضية Adidas (ADS.DE) أنها أنهت اتفاقية التسويق الخاصة بها مع مغني الراب Kanye West. سبب انسحاب Adidas من الشراكة...
يعتبر الجنيه البريطاني أقوى عملة في مجموعة العشر اليوم إلى حد بعيد. كان الدولار يرتفع في الجزء الأول من الجلسة ، ولكن الانخفاض الكبير في العوائد أدى إلى...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي المختلط اليوم US500 تختبر منطقة المقاومة الرئيسية تقارير الأرباح من Alphabet و Microsoft بعد إغلاق السوق قفز...
جاءت توقعات وول ستريت القوية بنتائج من جنرال موتورز (GM.US) و UPS (UPS.US) مكملة لتقرير كوكا كولا ربع السنوي الناجح. جنرال موتورز (GM.US) جاءت أرباح...
انخفض مؤشر ثقة المستهلك لمجلس المؤتمر الأمريكي إلى 102.5 في أكتوبر ، من 107.8 المعدلة بالخفض للشهر السابق ومقارنة بتوقعات السوق عند 106.5. يتم تداول...
Alphabet (GOOGL.US) التوقعات: ربحية السهم (EPS): 1.26 دولار الإيرادات: 70.68 مليار دولار ويقارن هذا مع أرباح 1.40 دولار للسهم على إيرادات...
قدمت شركة كوكا كولا العملاقة الأمريكية (KO.US) اليوم تقريرًا ماليًا أثار دهشة المحللين بشكل إيجابي مرة أخرى. رفعت الشركة توقعات النمو السنوي. الأسهم المكتسبة...
ارتفعت المؤشرات الأوروبية يوم الثلاثاء ارتد DE30 من المقاومة عند 12950 نقطة تخطط شركة Adidas AG (ADS.DE) لإنهاء الشراكة مع Kanye West فشل...
