يتراجع مؤشر داكس عن المقاومة قصيرة المدى
ارتفعت المؤشرات الأوروبية يوم الثلاثاء ارتد مؤشر داكس من المقاومة عند 12950 نقطة تخطط شركة Adidas AG (ADS.DE) لإنهاء الشراكة مع Kanye...
أخبار الأسواق
خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ماذا بعد؟ شركة Salesforce تسعى لمنافسة شركةPalantir على العقود الحكومية, فهل تنجح؟
تستعد أليك القابضة لطرح 20% من رأسمالها للاكتتاب العام في سوق دبي المالي خلال الفترة من 23 إلى 30 سبتمبر 2025، بينما ستبقي مؤسسة ICD على حصة الأغلبية بنسبة 80%. ويهدف الطرح إلى جذب مستثمرين جدد، وزيادة الشفافية، وتعزيز قاعدة رأس المال لدعم خطط النمو المستقبلية. من المتوقع أن يبدأ تداول السهم تحت الرمز...
افتتحت العملات الرقمية جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاضات حادة، حيث أدت موجة من عمليات البيع المكثفة إلى تصفية ما يقرب من 1.7 مليار دولار. انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.2% اليوم، لكن هذا لم يُترجم إلى انتعاش في سعر البيتكوين. على عكس الذهب - الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى ما يزيد عن 3700 دولار...
النفط أعلن الرئيس الأمريكي بايدن عن إطلاق احتياطي نفطي استراتيجي إضافي ، لكن لم يكن له تأثير على السوق كما يدعو بايدن المنتجين المحليين...
تحتفظ Bitcoin بأكثر من 19300 دولار ، بينما يتم تداول Ethereum فوق 1340 دولارًا. وفقًا للمحللين في Bank of America ، يمكن أن تكون Bitcoin بمثابة "ملاذ...
من المقرر أن تصدر أمازون نتائجها الأسبوع المقبل فيما قد يكون تقريرًا مهمًا. حيث ان ارتفعت الأسهم بأكثر من 14٪ في الأيام الأخيرة حيث يتصارع المستثمرون مع...
قد يكون اليوم بالإضافة إلى اليومين المقبلين حاسمين لقطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة ، حيث من المقرر أن تعلن 5 شركات تقنية عملاقة عن أرباحها في الربع...
تم إصدار مؤشرات IFO الألمانية لشهر أكتوبر في الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت جرينتش اليوم وجاء التقرير أفضل من المتوقع. انخفض مؤشر التقييم الحالي من 94.5 إلى...
تبدأ المؤشرات الأوروبية جلسة أعلى تقارير الأرباح من Alphabet و Microsoft فهرس مجلس المؤتمر لشهر أكتوبر الذي يحل موعده في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت...
أنهت المؤشرات الأمريكية تداول يوم أمس على ارتفاع مع تقدم مؤشر داو جونز في المكاسب. ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.19٪ ، وارتفع مؤشر داو جونز...
اختبر الذهب اليوم تشكيل قاع مزدوج حول 1620 دولارًا للأوقية مع خط عنق حول 1725 دولارًا للأوقية. لذلك ، يمكن ملاحظة أن نطاق الحركة الصعودية المحتملة كبير...
انخفض سهم Tesla (TSLA.US) بأكثر من 3.0٪ يوم الاثنين بعد أن خفض صانع السيارات الكهربائية الأكثر شهرة أسعار سياراته من طراز 3 و Model Y بنسبة تصل إلى 9٪...
انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي من S&P في الولايات المتحدة إلى 49.9 في أكتوبر من 52 في سبتمبر ، وهو أقل بكثير من تقديرات المحللين عند 51...
تتراجع أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بشكل كبير على خلفية موجة انهيار سوق الأسهم الصينية والمخاوف بشأن احتمال شطبها من قاعات التداول...
تتميز بداية هذا الأسبوع باستمرار الحركة الصعودية لزوج EUR / USD. ومع ذلك ، قد يؤدي تدهور معنويات السوق إلى تقييد تعافي اليورو مقابل الدولار. EUR...
بدأت المؤشرات الأمريكية التداول النقدي اليوم أعلى خفضت Tesla (TSLA.US) سعر سياراتها في الصين أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات...
ظهرت التقديرات الأولية أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي انخفض إلى 49.90 في أكتوبر من 52.0 في سبتمبر ، دون التوقعات عند 51.0.أ انخفض مؤشر...
بيني موردونت تسحب ترشيحها. حصل سوناك سابقًا على دعم رسمي من نصف النواب. بالقيمة الحقيقية ، هذا يعني أن ريشي سوناك سيصبح الزعيم الجديد لحزب المحافظين في...
ستُجرى انتخابات منتصف المدة (ما يسمى انتخابات التجديد النصفي) للكونغرس الأمريكي في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر / تشرين الثاني. وسيتنافس ممثلو...
تنخفض أسعار الغاز في هولندا إلى ما دون 100 يورو / ميغاواط ساعة للمرة الأولى منذ بداية التحركات العسكرية في أوكرانيا. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المستودعات...
نشهد اليوم خصمًا كبيرًا في الأسهم الصينية. أثار توطيد شي جين بينغ للسلطة مخاوف وفاقَم معنويات المستثمرين: شغل شي أهم هيئة لصنع القرار في الصين ،...
